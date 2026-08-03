莊韻澄邪惡視角大解放派「出浴福利」 一部位若隱若現衝擊視覺 被封渣男磁石情路坎坷

44歲性感女星莊韻澄（Xenia）自離婚後，火速收拾心情，將全副精力投入到事業，以及照顧兒子身上。身材出眾的莊韻澄，近日在社交平台大派福利，分享多張吸睛的浸浴照，證明失婚後仍然可以活得精彩。

莊韻澄水中若隱若現

莊韻澄近日在IG的限時動態上載影片，見到她正享受浸浴時光。莊韻澄敷上極貼面的面膜，以全素顏上陣。莊韻澄又以「邪惡視角」近距離自拍，大方展露深長的豐滿上圍與迷人鎖骨，肌膚白滑緊緻，加上水中若隱若現的修長美腿，火辣程度爆表，令網民大飽眼福。

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莊韻澄曾戀性上癮張致恒

前名莊端兒的莊韻澄可算是渣男磁石，2013年先與患有性上癮的張致恒拍拖，二人更一度談婚論嫁，直到2016年分手。莊韻澄於2020年與圈外人呂成忠奉子成婚，當時男方已爆出破產、欠債等負面新聞，但莊韻澄仍義無反顧力撐，並在翌年為呂成忠誕下兒子呂崇滈（波子）。

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莊韻澄婚姻期間曾多度爆出婚姻危機，曾控訴長期遭受丈夫的情緒勒索與言語暴力，更爆出呂成忠曾在其不知情下，擅自將兒子「波子」帶到台灣，以此要脅莊韻澄就範，逼得她報警求助。莊韻澄又指婚後家庭開支全由自己扛起，丈夫不僅沒有給予家用，更利用家中用作監察兒子的CCTV畫面，以其生活私隱及私密片作為籌碼。莊韻澄更稱高達7位數的公司戶口在男方打理下，僅剩2萬元。

莊韻澄婚變鬧劇離婚結束

不過莊韻澄的指控遭呂成忠反駁，反指莊韻澄有產後抑鬱，試過抱子危站露台，甚至餵兒子飲符水。莊韻澄的婚變鬧劇，終在2024年以離婚方式結束。莊韻澄回復單身後，積極轉戰網絡直播帶貨，憑直率的性格與親和力，獲得不少工作機會。

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