吳若希封口避談誰人唱主題曲 李茵彤日砌16小時未慣拍劇節奏

吳若希（Jinny）、車婉婉、李茵彤（Desta）、趙浚承（Gary）今日參與TVB全新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》外景拍攝。

李茵彤同眼袋做朋友

吳若希、李茵彤接受訪問時，透露目前《愛．回家之三代同糖》已完成10集拍攝，今日戲份已屬於第15集的範圍，劇組進度尚算良好，演員之間默契亦更勝開鏡初期，但二人至今仍守口如瓶，不敢透露主題曲主唱者身份的半點風聲：「到時播出大家咪知囉！」吳若希表示已看過頭五集初剪版本，節奏相當緊湊，期待播出當日觀眾反應，最近穩定工作時間亦相當舒服，能平衡工作與照顧家庭。相反李茵彤則仍未習慣，經常帶着眼袋開工：「我最需要調整下睡眠，而家平均瞓到四、五個鐘，我個眼袋話我知可以瞓多少少。（經常開早班？）最早開五點半化妝、七點開工，直踩到夜晚九點。（連踩幾多日？）開咗工大半個月，到嚟緊星期二可以休息一日。」

吳若希細仔升K3考小學

吳若希則補充，中間曾連續休假兩日，間中早開工早收工亦爭取到足夠時間休息，只是未能陪子女去旅行：「今個暑假冇機會陪佢哋去去旅行，但係都唔太大問題，因為今年細仔升K3要考小學，所以反而要留低喺香港追趕學術功課。（變怪獸家長？）唔駛我嚟，我老公會理！」對於《愛．回家之開心速遞》將於本周五大結局，兩人均表示未會出席結局公開播放活動，Desta笑指會派遣「舅公」Terry李偉健做代表，吳若希馬上贊成：「有人去接力做火炬交接，佢兩邊走都得！」