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施南生追思會丨洪金寶坐電動輪椅現身致哀 余安安膝蓋骨裂負傷撐枴杖送別好友

影視圈
更新時間：12:25 2026-08-02 HKT
發佈時間：12:25 2026-08-02 HKT

資深電影人施南生上月病逝，享年75歲，其追思會今日（2日）在灣仔君悅酒店大禮堂舉行，近百位演藝界人士到場致哀。其中洪金寶坐電動輪椅，而余安安則撐住枴杖現身，引起關注。

洪金寶精神奕奕打招呼

今早10時許，影壇「大哥大」洪金寶戴上口罩，身穿素黑服飾，坐在電動輪椅上現身施南生追思會。面對守候的傳媒，洪金寶表現非常友善，主動揮手打招呼，精神狀態看來相當不俗。

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余安安由鮑起靜夫婦陪伴

至於施南生生前好友余安安，身穿白色外套襯黑褲，在鮑起靜與老公方平的陪伴下，撐著枴杖步入會場。余安安日前透露於上月不慎「拗柴」扭傷腳踝，之後再意外跌倒，導致左腳膝蓋骨裂，當時要打厚重石膏固定，雖然已經拆除石膏，轉用支架輔助，但出入仍要借用枴杖協助。

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余安安「拗柴」再跌倒致左腳膝蓋骨裂：

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