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施南生追思會丨梁朝偉周潤發等近百電影人現身致敬 林青霞哀傷送別摯友

影視圈
更新時間：11:43 2026-08-02 HKT
發佈時間：11:43 2026-08-02 HKT

資深電影人施南生於7月13日離世，享年75歲，其追思會今早（2日）在君悅酒店舉行。施南生生前是華語影壇最具影響力的金牌製片人及媒體人之一，其離世令人惋惜，近百位中港台的電影人現身施南生的追思會，作最後送別。

譚詠麟黃子華等到場致哀

今早甄子丹和汪詩詩、張艾嘉、洪金寶、爾冬陞、曾志偉、黃子華、林超賢、林子祥和葉蒨文、張靜初、賈樟柯、馮小剛、桂綸鎂、楊采妮、金燕玲、唐季禮、李冰冰、蔡康永、鍾鎮濤夫婦、譚詠麟等陸續抵達。周潤發夫婦、梁朝偉和劉嘉玲拖住手到場，而施南生好友林青霞神情哀傷到場。

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唐鶴德莫文蔚母親送別施南生

而霍啟剛、前廣播處處長張敏儀、謝寧、蔡一智一家三口、蔡一傑、盧覓雪、張之亮、江志強、文雋、唐鶴德、莫文蔚媽媽莫何敏儀、陳淑芬、關錦鵬、周梁淑怡、盧冠廷夫婦、江美儀、許誠毅、邱禮濤、陳慶嘉、曾國祥、吳思遠、張同祖、陳志雲、岑寧兒、錢嘉樂、姜大衛和姜依蘭等，向這位一代電影界巨擘作最後致敬。

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