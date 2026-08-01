《蜘蛛俠4》勁收1.67億美元 破《復仇者聯盟4》保持7年最高首日票房紀錄

Marvel暑期鉅製《蜘蛛俠：英雄重生》（簡稱《蜘蛛俠4》）周五在北美正式上映，首日票房勁收，預計票房在1.67億至1.73億美元（約13億至13.48億港元）之間，輕鬆打破《復仇者聯盟4：終局之戰》保持了7年的1.574億美元（約12.26億港元）最高首日票房紀錄。

Sadie Sink獲讚為Marvel近年最佳選角之一

目前業界估計該片首周末開畫票房可達3.3億美元（約25.72億港元），電影公司正努力爭取打破《復聯4》所創下的3.571億美元（約27.83億港元）北美首周末最高開畫票房，故此亦大搞谷戲妙招。昨日主角湯姆賀倫（Tom Holland）和Zendaya就拍片宣布，8月1日為「蜘蛛俠日」，只要入場睇《蜘蛛俠4》即獲贈徽章。此外，影片亦在爛番茄影評網站取得佳績，專業影評給予新鮮度90%的高評分之餘，觀眾給予的爆谷指數更高達98%！除了湯姆賀倫獲激賞，網民亦大讚《怪奇物語》女星Sadie Sink在片中表現亮眼，更大讚她是Marvel近年最佳選角之一。

MCU電影計劃重啟《變種特攻》

繼《蜘蛛俠4》和年底上映的《復仇者聯盟5：末日降臨》之後，最為人所關注的MCU電影計劃應該就是重啟MCU版《變種特攻》。Marvel正為新版選角，日前更正式公布由《爆血新婚夜》女星Samara Weaving扮演反派「白皇后」Emma Frost。另外，除了一直盛傳Sadie Sink將扮演「黑鳳凰」Jean Grey，亦有傳聞指《異形：羅穆盧斯》女星Cailee Spaeny將扮演「羅剎」、新晉型男Drew Starkey扮演「鐳射眼」、Charles Melton扮演「野獸」。