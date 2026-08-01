愛回家丨金城安Bonnie世紀之吻再同床 近距離對望心如鹿撞 超甜眼神極寵溺惹網民高呼圓夢

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》確定於8月7日（星期五）劃上完美句號，當晚將會在沙田一商場舉行派對，屆時一眾《愛‧回家》演員將齊集派對現場，回顧重點精彩片段，還會分享十年以來拍攝的有趣及感人點滴！

金城安Bonnie展開假新婚生活

一直令粉絲們「意難平」必定是「金城安」周嘉洛與「 Bonnie」林凱恩這對經典CP最終能否破鏡重圓，繼日前兩人上演相隔9年的「世紀之吻」後，在昨晚（7月30日）播出的一集，二人在吳旺達意外結為合法夫妻，為了應付「牙斬斬」蔡康年為期兩星期的嚴格考核，避免熊家面臨抄家危機，兩人被逼展開同床共枕的「假新婚生活」。

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金城安和 Bonnie床戲勁溫馨

金城安和Bonnie為了保護「蔥頭」丘梓謙和熊家的安全，安Bon 竭盡所能人前扮恩愛，除了為了增加說服力，在「熊尚善」滕麗名等人安排下，二人拍婚照外，還有糖黐豆、一杯嘢兩份飲、十指緊扣、情侶直播、搲背脊、按摩、餵食及「煮個麵你食」，堪稱花式放閃。金城安為了逃避科莫多龍的監視，被逼與Bonnie擠在同一張床上，二人為了打發尷尬瘋狂找話題，Bonnie溫柔地問：「係咪好辛苦？」、「你頂唔頂得順。」結果不但發現大家不約而同幻想過在結緣之地島大行禮結婚，就連生小朋友的畫面亦有同步諗過，足證二人曾經多麼深愛對方。深受感動的金城安，加上與Bonnie 近距離對望的衝擊，不但眼神充滿寵溺，更表現得心如鹿撞，似乎重新愛上Bonnie！金城安疑似對Bonnie「愛火復燃」的一幕，大大刺激了「安Bon CP 粉」的神經，連「龔燁」張景淳都忍不住有留言：「金城安同Bonnie床上Talk嗰part好sweet。」

有人稱終於圓夢好愛場床上戲

有網民附和並說：「我都覺得！」、「Bonnie好嗲。」、「姨丈認證。」後來更有人揚言：「如果最後金城安同Bonnie唔一齊，我呢世都唔會再睇TVB。」亦有安Bon粉高呼「圓夢」並大讚《愛‧回家》編劇100分：「編劇100分，明明已經分咗手咁耐，都仲可以度到咁嘅橋撮合佢哋，勁Sweet」、「兩個都好自然，啲笑啲玩都真」、「大學線回憶好美好」、「一秒重回大學好感觸」、「甜到漏，好有愛」、「孭起Bonnie 嗰吓，Bonnie 笑得好Sweet」、「無諗過睇一套電視劇可以咁投入」、「今集都算係圓夢」、「喜歡安Bon愛得純綷」、「我要永遠沉醉喺呢一集」、「Sweet爆，仲要兩個顏值都好高」、「好愛場床上戲，安仔望住Bonnie 眼神好寵溺，Bonnie 都笑得好甜好甜」。亦有網民食住糖保觀望態度，認為安Bon就算最終未能在一起，也未尚不是理想結局：「安Bon有返啲距離可能更好。」、「而家咁已經足夠。」

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金城安為幫Bonnie救蔥頭強忍皮肉之苦

至於下周一播出的2864集「後來的我們」，據知「安Bon」的感情走向將會出現明確答案！這一集除繼續有大量安Bon甜蜜互動場口，金城安為了幫Bonnie救蔥頭，更會強忍皮肉之苦、展現體能之巔，挑戰吳旺達歷奇訓練場考核，爭取權力特赦蔥頭。為幫安仔打氣，Bonnie 全程貼身照顧兼鞭策安仔進行地獄式特訓，令安仔萌芽的愛苗更根深蒂固。