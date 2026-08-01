2020年落選港姐鄺美璇絕美孕照曝光 透視薄紗巨肚若隱若現散發仙氣

30歲的2020年港姐「友誼小姐」鄺美璇（Maisie），於五強止步後，曾短暫加入娛樂圈，惟一直未獲拍劇機會，最終離巢並在2023年與金融才俊男友結婚。結婚3年的鄺美璇，早前開心分享造人成功，近日更在社交網連環發文，大晒性感孕照，仙氣十足。

鄺美璇最美孕婦

準媽媽鄺美璇自宣布懷孕後，一直專心養胎，昨日（31日）在IG分享四張孕照。見到鄺美璇穿上一襲淡灰色的薄紗長裙，以無肩帶設計，簡潔而優雅。紗裙的上半部分採用了褶皺設計，突顯鄺美璇豐滿的上圍，而下半身的薄紗材質則巧妙地透視出其渾圓的巨肚，完美展現懷孕期間的獨特魅力。另一張照片，見到長裙的高衩設計，讓鄺美璇大騷美腿，配上幸福的笑容，散發出「最美孕婦」的光芒。

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日前鄺美璇曾晒出另一輯與老公的合照，以黑白剪影風格拍攝。鄺美璇換上貼身的黑色Bodysuit，在簡潔的光影下，將懷孕的身體曲線展露無遺，畫面充滿藝術感。其中一張照片，鄺美璇與丈夫溫馨互動，丈夫深情地親吻她的額頭，場面甜蜜溫馨。鄺美璇在另一張照片中，托起一個插有「30」蠟燭的蛋糕，慶祝自己30歲生日。

鄺美璇卸任後重返金融界

鄺美璇於英國倫敦政治經濟學院（LSE）畢業，入行前任職銀行客戶助理，於2020年參選港姐期間，因外貌與廖碧兒有幾分相似，獲封為「翻版廖碧兒」，被視為該屆大熱之一。可謂鄺美璇最終三甲不入，只獲頒「友誼小姐」，而同屆的三甲分別為冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡及季軍郭柏妍。鄺美璇卸任後決定不簽約，重返金融界做回「老本行」。

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