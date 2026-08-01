林漪娸「伸脷強吻」風波後續讚戴志偉紳士 已主動解釋承諾下次見面請飲嘢

林漪娸早前在電台節目受訪時，突然爆料拍攝TVB劇集的一段往事，稱曾被對手戴志偉「加料」伸脷強吻，直言當時覺得被「蝦𡃁妹」，事件曝光後引起戴志偉不滿，並強烈否認：「2秒做到啲咩？」林漪娸近日接受傳媒訪問時，再度提起戴志偉，並交代二人的關係。

林漪娸稱有共識知道咩事

林漪娸被問到爆料後有否見過戴志偉時，笑言因為最近的天氣太熱，大家都暫停高爾夫球聚會，所以至今仍未有機會碰面。對於外界盛傳戴志偉為此事大動肝火，林漪娸坦言因為未見過面，故不太清楚對方的真實情緒，但強調雙方同屬成熟之人，應該「有共識知道咩事」。

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林漪娸強調純屬節目效果

林漪娸亦透露在訪問剛播出，而事件還未發酵之前，已經主動發語音訊息給戴志偉解畫。林漪娸憶述當時的留言：「唔好意思啊，我喺個節目度大家喺度聽歌，傾偈口快快，爆咗你單嘢出來。你聽下啦，你聽咗就知純粹係講笑，唔係話要攻擊佢或者話佢個人唔好。」林漪娸承認是無心之失，令對方感到不舒服，承認確實不應該一時口快。

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林漪娸指戴志偉私下有風度

林漪娸多次重申當年的小插曲，絕對沒有對自己留下心理陰影，反而力撐戴志偉私下是一位「百分百紳士」。林漪娸舉例指，由於她與戴志偉同屬藝員高爾夫球會成員，有時戴志偉打波時，原本沒有打算揸車，但得悉林漪娸及其他朋友同行，便會駕車接載眾人。

至於戴志偉收到訊息後有何反應？林漪娸笑指戴志偉雖然有回覆，但懷疑他當時根本「未睇得切新聞」。林漪娸表示下次如果在球會碰見戴志偉，一定會「請佢飲嘢」，又稱：「咁大個人，大家知道咗就OK啦。」

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