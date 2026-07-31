青龍系列大獎2026｜朴海秀打敗玄彬稱帝 申惠善大熱封視后 金高恩贏「大賞」變喊包

「第5屆青龍系列大獎」今晚在仁川舉行，少女時代成員潤娥、全炫茂連續5屆主持，日前投票平台公布視帝投票出現異常狀況，入圍視帝的玄彬被扣掉逾14萬票，但仍以93萬在投票中領先，令他成視帝大熱，可惜他最終敗給朴海秀。

IU分手後首公開露面

上屆視帝、視后朱智勳及IU現身頒發視帝及視后獎項，是IU於10日公布與李鍾碩分手後，首度公開亮相。可惜玄彬未能憑《韓國製造》如願稱帝，敗給《稻草人》朴海秀，視后則大熱由《莎拉的真偽人生》申惠善贏得。申惠善台上致謝時表示：「頭髮變白了。真的很感謝，我沒有預料到。剛才朴寶京前輩憑《莎拉的真偽人生》獲獎，光是這一點就很感動，感謝大家。我太緊張了，飾演莎拉這個角色絕對不是我一個人能創造的角色。因為是所有工作人員一起思考並創造的角色，所以得到這個獎項很有意義，以後我會努力成為能演得更好的演員。」

《稻草人》朴海秀擊敗玄彬封視帝。

申惠善憑《莎拉的真偽人生》大熱封后。

上屆視后IU現身頒獎，是她宣布與李鍾碩分手後首亮相。

最佳劇集由《超新丁伙頭兵》贏得。

金宇彬、李光洙台下互動過癮

雖然金高恩敗給申惠善未能封視后，但最終贏得全晚大獎的「大賞」。金高恩激動得一時說不出話來，然後淚流滿面地表示：「太感謝了。我認為是努力演出《妳和其餘的一切》、《認罪之罪》及《柔美的細胞小將3》的獎賞。此時此刻，我想起了和我一起的很多前輩們，很幸運能和優秀的前輩們一起學習，總有一天我也會成為那樣的前輩。我從來沒有想過演出作品是理所當然的，所以每部作品都認真對待，並迫切地帶着責任感努力。我會一直想對這個演員工作尋找新面孔，並讓我產生好奇心，所以會努力的，所以請多找我，給我機會。」「大賞」由申敏兒頒發，鏡頭即拍着台下的老公金宇彬，旁邊的好友李光洙即興奮大叫。

最佳劇集由《超新丁伙頭兵》贏得。

申敏兒任「大賞」嘉賓。

金高恩雖然失落視后，卻捧走全晚大奬「大賞」。

申敏兒頒獎，台下拍着老公金宇彬，旁邊的李光洙更大叫。

尹敬浩、朴寶京「男、女配角」

男女配角方面，分別由《超新丁伙頭兵》尹敬浩及《莎拉的真偽人生》朴寶京奪得，其丈夫陳善圭激動落淚。《超新丁伙頭兵》再捧走最優秀作品獎。金載原則憑《柔美的細胞小將3》贏得最佳男新人，獲拍檔金高恩送抱，他在台上表示：「感謝像父親一樣在現場帶領，尊重新人演員的意見的導演和寫出美麗文章的編劇，非常美麗的高恩姐姐。因為有前輩在，我才能在，非常感謝。」他再透露外婆有病在身，「外婆身體不舒服，看到孫子得獎了，希望她能加油。」女新人獎則落入《Girigo：奪命許願》全昭映手中。

《柔美的細胞小將3》金載原捧走男新人。

上屆視帝朱智勳、視后IU任頒獎嘉賓。

尹敬浩憑《超新丁伙頭兵》摘下男配角。

女配角由《莎拉的真偽人生》朴寶京捧走。

朱宇宰擊敗劉在石

綜藝節目方面，朱宇宰憑《Screwballs 4》擊敗劉在石、李光洙等摘下最佳男綜藝人獎，《姊妹咖啡》鄭伊朗封最佳女綜藝人。《SNL Korea 8》金元勳及《Screwballs 4》金淑奪得最優秀男女子綜藝人獎。《母胎單身戀愛大作戰》摘下最優秀作品獎。