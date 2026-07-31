周啟生狂寸誤人子弟  伍仲衡連環發文反擊：有人喜歡撩事鬥非  高調宣布課程加開班數

有「樂壇判官」之稱的周啟生向來言論火爆，繼多位歌手後，近日將矛頭直指《中年好聲音》評審、著名音樂人伍仲衡。事緣伍仲衡早前宣布開辦名為「3小時教識你即彈即聽 Play By Ear」的課程，周啟生隨即在網上不點名發文批評，認為「3小時就學識？」並指「你有多餘錢，就當跌咗都冇所謂」，直斥此舉是誤人子弟。

伍仲衡：總有人喜歡撩事鬥非

面對前輩的尖銳批評，伍仲衡連日於社交媒體發文大反擊，言辭犀利，火藥味極濃。他先是意有所指地發文：「互聯網世界，有人總喜歡用鍵盤撩事鬥飛（非），唯恐天下不亂，他們的生活一定很不快樂！」帖文續指快樂是一種選擇，而他自己每天都很快樂，疑似暗諷對方因生活不快才在網上挑起事端。

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伍仲衡連環發文反擊

其後，伍仲衡再發帖文解釋其課程的理念，旨在幫助許多懂看譜彈琴，但一拿走樂譜便無從入手的朋友，透過訓練耳朵和掌握技巧，做到即興彈奏。此舉獲得不少網民支持，認為3小時的重點是傳授正確的練習方法，而非一步登天。

伍仲衡「3小時」課程大受歡迎

對於周啟生的「搵食艱難」論，伍仲衡似乎亦非常不滿，再以另一則帖文幽默還擊：「各位，我不會開減肥班！我只會開增肥班，不成功不收費！」，到今日伍仲衡再發帖指「優先報了Play by Ear Workshop加開班的朋友，請耐心等候，由於人數衆多， 伍太逐一在回覆」，高調宣布他的課程大受歡迎，未來加會加開班數，可見他句句有骨，毫不客氣，似乎對周啟生的批評極為不滿，一場樂壇前輩與後輩的隔空罵戰，似乎已正式展開。

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