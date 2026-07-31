「雞排妹」鄭家純流產不到一個月再懷孕 喜陀雙胞胎26周 揭子宮往上壓內臟極痛楚

32歲台灣女星「雞排妹」鄭家純於2022年宣布與日籍醫師丈夫Akira結婚，去年10月才在日本輕井澤補辦婚禮。「雞排妹」鄭家純與老公婚後積極造人，可惜於今年1月初突然透露已懷孕9周，卻因身體有少量出血，最終保胎失敗，不幸流產。估不到「雞排妹」鄭家純已再度陀B，近日公開已懷孕接近27周，並提到其健康情況。

「雞排妹」鄭家純流產數周再懷孕

「雞排妹」鄭家純結婚3年半，曾於去年底懷孕，可惜在懷孕9周時，揭發腹中胎兒停止發育，要終止懷孕。「雞排妹」鄭家純流產未夠一個月，再度懷孕成功，目前胎兒已經滿26周，而且是雙胞胎。由於雞排妹今次是短時間內再度懷孕，因而變得更小心，多次做檢查確保胎兒健康成長。

「雞排妹」鄭家純打算診所生B

「雞排妹」鄭家純昨日（30日）在FB發文：「現在快要27周，目前為止各項檢查都沒問題，加上近期看到大醫院人手不足的分享等等，目前打算若一路到生產前都持續穩定的話，會選擇在婦產科診所生產，量能讓給更需要的人。」雞排妹計畫在孕晚期進行一周一次產檢，除非醫生認為孕婦不適合在診所誕B，才會作出更改。

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「雞排妹」鄭家純右邊肋骨下方疼痛

「雞排妹」鄭家純日前在IG限時動態發文，詳細描述懷孕帶來的挑戰，表示從22周起已無法安坐在沒有椅背的椅子。到23周即使是有椅背的90度座椅，只要沒有靠枕，右邊肋骨下方就會感到疼痛。

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「雞排妹」鄭家純指醫生解釋：「醫生是說因為上半身空間小（簡言之154太矮）子宮往上壓迫到肝臟附近的神經、横隔膜」，導致「雞排妹」鄭家純因壓迫感影響日常生活，無法久坐：「坐1.5小時是極限」。

「雞排妹」鄭家純陀B歐遊17日

雞排妹懷孕期間，早前曾飛到歐洲旅行17日，返回台灣後便為胎兒進行兩小時的心臟超音波檢查，幸而雙胞胎的心臟結構沒有甚麼問題。而妊娠糖尿檢查結果同樣過關，令雞排妹放下心頭大石。

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