向海嵐痛心廣東虐狗事件呼籲尊重生命：可以唔愛但唔好傷害 談寵物救護車服務激動落淚

向海嵐、翁嘉穗今日出席「香港貓迷博覽會2026」開幕禮，向海嵐大力推廣的寵物救護車急救服務，表示自己曾經為受惠者之一，認為服務有助飼主在寵物生病、意外受傷時面對，減少迷茫無助的感覺。

向海嵐愛犬Chloe月初意外失救離世

向海嵐坦言月初正用到該項服務，可惜愛犬Chloe最後仍失救離世，憶起愛犬時更一度激動落淚：「我隻狗仔當時有啲意外，屋企得我年長嘅爸爸冇其他人，所以請寵物救傷車嚟急救。（成功救治？）最後走咗⋯⋯唔緊要我ok嘅，希望多啲其他狗主或者貓主知道，可以有多啲時間救到自己嘅寵物。」向海嵐表示愛犬已達17歲高齡，暫時家中只餘下一歲半的小狗，雖然未有再新添狗隻家庭成員的想法，但笑指愛犬喜歡與貓隻互動玩耍，可惜自己對貓毛敏感：「以前養過兩隻，敏感得好緊要，試過拍拍下劇講對白嘅時候，流鼻水滴出嚟，影響埋工作！」

向海嵐支持香港設動保法

近日廣東發生「揭陽旺旺」虐待動物事件，引起大眾關注動物權益，向海嵐作為愛狗之人，對事件直呼心痛：「可以唔愛、但唔好傷害！人同動物存活喺同一個世界，佢哋都唔想流浪，用緊自己嘅方法去生存！」她表示在香港同樣有猴子、野豬等動物與人類同存，看待生命應互相尊重：「如果香港設立動保法，我一定會支持，去保障返小動物權益！」

