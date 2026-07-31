賭王三房何猷啟疑再婚火速造人成功 攜妻行BB展狂掃貨 6年前同前妻離婚育有2女

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟（Orlando）六年前與齊嬌離婚後，兩個女兒隨前妻離港到內地生活，何猷啟的感情生活備受外界關注。35歲的何猷啟去年傳出向來自內地的鄒瀚婷（Fiona）求婚成功，近日有傳媒在灣仔會展舉行的「第34屆荷花BB展2026」捕獲何猷啟與Fiona，有傳二人再婚後疑似造人成功，為賭王家族即將再添新成員。

何猷啟傍實照顧Fiona

何猷啟近日與Fiona同樣戴上口罩，以一身低調的全黑打扮，現身全港最大型的嬰兒用品展。Fiona雖然未見孕肚，但二人卻在會場內遊走多個攤位，Fiona對嬰兒產品充滿興趣，不僅駐足仔細研究，更留心聆聽售貨員的講解。

全程陪伴在Fiona旁邊的何猷啟，寸步不離傍實，而且基本上貼在Fiona背後，充當護花使者之職。而每次當Fiona選購產品後，便由何猷啟負責「埋單」，過程中非常有耐心，可見對Fiona的寵愛態度。

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據悉，身材高䠷的Fiona活躍於香港名流界，何猷啟去年以東華三院主席身份，帶領中小學生赴西班牙交流時，Fiona亦有隨行，何猷啟把握時機在旅途中向女方求婚成功，有傳二人已經結婚。Fiona升格「何太」後，迅速融入賭王家族，今年5月便以家屬身份，陪同何猷啟出席何超蕸的喪禮，足見其地位穩固。

何猷啟曾有一段約兩年婚姻

何猷啟曾有過一段婚姻，於2017年11月被爆與齊嬌拍拖，翌年2月宣佈已求婚成功。何猷啟於2019年初承認已結婚一年，與齊嬌在海外註冊，同年4月曝光大女何煦齡（Tittania）已11個月大，到10月時何猷啟再做爸爸，齊嬌為他誕下細女何煦鑫（Tylia）。只是何猷啟與齊嬌不到兩年的婚姻，於2020年已結束，其後齊嬌帶同一對女兒移居上海生活。

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