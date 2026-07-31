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青龍系列大獎2026｜玄彬「視帝榜」居首有逾93萬票 申惠善坐定粒六等攞獎

影視圈
更新時間：15:14 2026-07-31 HKT
發佈時間：15:14 2026-07-31 HKT

「第5屆青龍系列大獎」今晚在首爾舉行，最佳男主角票選日前爆出投票異常爭議，負責統籌人氣投票的平台Celeb Champ發出公告，指於監測投票期間發現多個異常帳號涉嫌灌票，相關帳號已全數封鎖處理，異常帳號所投出之票數，連同投票截止前新增之可疑數據，將於最終統計時一併視為無效並予以扣除。當中玄彬被取消的票數多達14.18萬票，金宣虎及朴志訓分別有26票被扣除。

邊佑錫、高允貞奪「人氣獎」

正式結果今日（31日）上午重新公布，視帝方面，《韓國製造》玄彬雖遭扣除逾14萬票，惟仍以逾93萬票穩居榜首；《愛情怎麼翻譯？》金宣虎以62.8萬票排第2位，《超新丁伙頭兵》朴志訓則憑2.4萬票位列第3。其餘《莎拉的真偽人生》申惠善以壓倒性票數在女主角獎投票中勝出，男、女配角獎則分別由《超新丁伙頭兵》李相二及《莎拉的真偽人生》朴寶京領先。投票結果比重等同一名專業評審委員之投票，惟最終得獎名單仍由專業評審綜合評選，人氣僅屬參考因素之一。至於粉絲投票選出之男、女子人氣獎，已於日前揭盅，男子人氣獎由邊佑錫奪得，女子人氣獎則由高允貞勝出。

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