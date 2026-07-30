黃晸珉遭狂迷騷擾兒子受累：你爸累我要自殺 D社指影帝過於輕率惹人誤會

韓國影帝黃晸珉昨日（29日）爆出疑似出軌醜聞，網民A某爆料自稱與已婚的黃晸珉曾有過長達2年的婚外情。而黃所屬經理人公司Sam Company即強硬反擊A是跟蹤狂。今日韓國權威爆料媒體《Dispatch》（D社）亦出手，詳細報道黃晸珉與A認識及結交過程，力證影帝未有偷食！更爆出A曾瘋狂騷擾黃晸珉及其家人。

黃晸珉輕挑說「心動了」

D社在報道中，首先列舉二人相識至反目期間，總共只見過3次面，分別為2023年8月見面3小時、同年9月2小時及24年3月半小時，期間沒有牽手或親嘴，更沒有肉體關係。A原先是黃晸珉的鐵粉，只要有黃晸珉出席的活動必現身支持。他因此曾向包括A在內的粉絲表達謝意，提議相約吃飯，更把電話號碼給了A，二人最終約定於23年8月飯聚，期間黃晸珉笑言「第一次約會，是不是要送你回家？」女方臨走時說「明天見」，他又輕挑地說「心動了」，估計可能因此惹起A誤會。9月，黃晸珉出國，剛好A要出外旅遊，二人相約聯同經理人在機場吃飯。期間黃晸珉談到有人提議他做燒酒生意，A立即提議他註冊商標。但其實黃並非真的想搞生意，A卻認真地替他調查市場狀況，即使黃表明未打算實行計劃，A仍充耳未聞，加上覺得彼此關係太靠近，於是12月他便表示短時間內不要聯絡，A卻因此企圖自殺。

黃晸珉與太太出席電影節 A醋意大發

終於在失聯40日後，A又主動聯絡黃，但她發現被黃封鎖後，便發短訊給黃的兒子，告訴他「你爸累我要自殺」，嚇得黃立即解除封鎖，但對她一天內發78條短訊卻未有回覆。為免A再騷擾家人，黃於24年3月約A在咖啡店見面，向她道歉及請求她別再聯絡其家人。之後雖然二人再沒見面，但為免A再發癲，黃偶爾會跟她聯絡，但A仍單方面認定二人為戀人關係。25年3月，黃晸珉與太太相偕出席電影節，照片在社交媒體流傳，A見到後醋意大發開始瘋狂騷擾黃晸珉，黃最終控告A騷擾，並提交了A發送的逾萬字短訊，她寄給他的8封信、2封遺書及貓屍照片和沾血紙巾。此外，A除了曾兩度發短訊騷擾黃的兒子，更偷偷到學校觀看其子的音樂劇演出，並將票尾傳給黃以示威脅。

D社總結黃晸珉過於輕率惹人誤會

D社總結指出黃晸珉當然不是完全無辜，他在酒後與A的通話的確過於輕率、惹人誤會，但未能因此而合理化A的跟蹤和騷擾行為。網民則並未因此埋單，諷刺難道D社記者「瞓喺黃晸珉床下底？」亦有網民指黃晸珉言行輕挑，指他即使未有實際偷食，也肯定有精神出軌。