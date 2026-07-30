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張柏芝再戰樂壇現身紅館撐李昊 黑色套裝登場狀態大勇 摸面擁抱合唱《江湖再見》

影視圈
更新時間：22:16 2026-07-30 HKT
發佈時間：22:16 2026-07-30 HKT

一連兩場《李昊「數到一」香港演唱會》在紅館上演，多位圈中好友送上花籃祝賀，包括周星馳、譚詠麟、容祖兒、張智霖和袁詠儀夫婦、張柏芝、陳小春、莫文蔚、林二汶、古巨基、AGA、王祖藍和李亞男夫婦、衛蘭及林雪團隊等。今晚尾場吸引了黃依汶和兒子、明星足球隊衛志豪、潘梓峰、莫家淦、林智樂、潘靜文、林奕匡等到場欣賞。

陳國坤孖姜皓文幫派電影方式抬李昊出場

演唱會一開場由陳國坤和姜皓文以幫派電影方式將藏在麻包袋內的李昊帶上舞台，為演唱會揭開序幕，氣勢十足。一口氣唱完7首歌的李昊即高呼「紅館我嚟啦！」他感性地說：「是告訴大家，我是歌手李昊，希望大家可以享受這個演唱會，今晚來到紅館最後一晚就像發緊夢，現在8點幾好似告訴我這個夢要醒了，只剩下幾個小時，我搣一下自己，是痛的、是真的！我真的上到紅館，送給大家我第一首粵語歌。」他便唱出《寄居》。

《星島頭條》獨家報道張柏芝任嘉賓

今晚除了《星島頭條》獨家報道的張柏芝擔任演唱會嘉賓外，還有林子祥、林保怡、王祖藍及李思捷也是今晚的演出嘉賓，五大嘉賓陣容鼎盛，為尾場帶來連串驚喜。張柏芝和李昊因共同包場力撐周星馳新片《功夫女足》而結緣。四哥謝賢於本月中離世，前新抱張柏芝沉寂多日後終在港首度現身，故她亦身穿黑色套裝登場，狀態大勇。

李昊追星成功講「我養你吖」

張柏芝以演戲方式出場，在鋼琴升上台後和李昊擁抱又摸面，兩人合唱李昊的新專輯收錄歌曲《江湖再見》，她感謝李昊讓自己再踏紅館舞台，坦言心情緊張，李昊笑言柏芝是自己和大家的女神，坦言邀柏芝做嘉賓時她二話不說答應，說看到他內心有團火，柏芝表示欣賞他有藝術的感覺。李昊又笑言和柏芝都是周星馳粉絲，柏芝即說別逼她講，李昊更笑言追星最高境界是追到偶像周星馳的女主角柏芝姐姐。柏芝爆李昊私下與唱情歌時差別甚大，私下是很瘋癲，李昊即對柏芝大講星爺的經典對白：「我養你吖！」並再多謝她，柏芝揚言希望如歌名「江湖再見」！

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