復仇的人丨蔡少芬兩女被讚越大越靚勒令不准選美 拍新戲向邱禮濤報恩 邱彥筒演學生素顏上陣

蔡少芬和COLLAR成員邱彥筒(Marf)今日為英皇新戲《復仇的人》開工，蔡少芬表示今次演女強人媽媽，有錢有勢，很有挑戰性，笑謂與劉青雲上一次合作已是31年前的電影《山水有相逢》，惜今次對手戲不多，自己只是客串性質，但角色很出不易做，加上又是邱禮濤執導才二話不說地答應，她指導演很錫她，對她好好要報恩，「我之前拍嘢遇到一些事，他保護過我，我會永遠記住在心中。」她未有透露是甚麼事，只謂是在拍攝劇集《勝者為王》時發生。

蔡少芬不准兩個女兒8歲前拍拖

講到他們一家人早前到內地遊玩時被網民捕獲，兩個女兒被指越大越靚，蔡少芬笑謂兩個女兒的確標青，但未想過讓她們選美，現時以讀書為重，將來是否入行要看她們有沒有能力，又說要向邱彥筒了解現在年輕人的想法，笑謂子女們都不愛聽父母的說話，「大女鍾意運動，想練肌肉，但爸爸叫她要先減脂，但她不聽，只是話要練肌肉，我們都尊重她的想法，不過我們感情好好，她知18歲前不能拍拖，但如果她鍾意邊個男仔，或有人鍾意她，她都會同我分享。」

邱彥筒演學生素顏上陣

邱彥筒則表示以前拍拖不會告訴媽媽，但出來工作後，因少了見面，喜歡甚麼男仔都會和媽媽分享，她早前被拍到穿校服拍戲，邱彥筒透露今次演學生，可惜與蔡少芬和劉青雲都無對手戲，又很開心導演讚她穿起校服無違和感，而且今次幾乎是素顏演出，笑言辛苦化妝師要為她遮紋身，問她可有後悔紋身？她說：「我未入行前就已經做了這件事，當時都有同自己講不要後悔，我主要的身份是歌手是偶像，這是我其中的一個特色，而且現在科技發達，遮一遮就不見。」蔡少芬直言早已提醒孩子用紋身貼紙玩玩就可以。

