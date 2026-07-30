黃日華送別102歲外母 捱過難關終獲解脫 履行梁潔華遺願代亡妻盡孝：記住等埋我

80年代TVB小生黃日華（華哥）因太太梁潔華在2020年5月離世後，一度心碎崩潰，更全面停工，幸好在女兒黃芷晴及好友苗僑偉的陪伴下，逐步走出喪妻陰霾，不過黃日華曾明言沒有戲癮：「基本上我係退出娛樂圈，唔會再接任何影視演出。」近期以玩票性質表演唱歌，為好友們的演唱會擔任嘉賓。

黃日華102歲外母仙遊

早前黃日華為蕭正楠的《江門三生有幸演唱會》擔任嘉賓，他在台上突然有感而發地表示102歲的外母仙遊：「我同我女喺醫院度，送我外母大人最後一程。佢仙遊啦，不過唔緊要，係一個大解脫，102歲。」黃日華大讚外母很叻：「佢真係好堅強，喺呢2年好多難關佢都捱過，佢終於放低呢個包袱，再同佢個女、我老婆，共聚母女天倫之樂，記住，等埋我。」

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黃日華與梁潔華是圈中模範夫妻

黃日華與亡妻梁潔華是圈中模範夫妻，兩人相愛相伴近40載，可惜是太太梁潔華在2013年確診患上急性骨髓性白血病，黃日華當時全面停工24小時全天候陪伴太太。黃日華曾痛心透露，太太抗癌時曾表示「不想死」，他甚至曾在心中發願「哪怕自己折壽20年都無所謂」，只求上天讓太太康復，可惜梁潔華在2020年因器官衰竭身亡，終年59歲。在梁潔華離世後，黃日華承諾遵從太太的遺願，不單會與女兒黃芷晴互相照顧，還會好好照顧外母。經歷喪妻之痛、一度陷入人生低潮的黃日華曾有想不開念頭，但想到女兒和外母還需要他打點生活，才讓他重新振作，早年黃日華、女兒黃芷晴為外母慶祝100歲生日，三代同堂的畫面十分溫馨。

黃日華否認復出唱歌只求為觀眾表演

早前曾有網民發布一段「黃日華宣布走出亡妻之痛復出台前」為題的影片，片中黃日華有感而發向觀眾吐心聲：「我太太走咗之後，我就推晒所有嘅商演、演出、唱歌嘅機會，但我點都估唔到，我今晚可以再企喺舞台上面，單獨為你哋表演，我覺得非常之開心。」其後網上瘋傳黃日華全面復出的消息，不過黃日華就明確否認：「呢條片段呢我就反覆睇過好多次，我就都聽唔到自己講過話要『復出』呢兩個字嘅，而家好多平台、網上消息都話我全面復出、拍戲、唱歌，要做好多商演活動呀，其實唔係真實嘅，做嘉賓並唔代表復出，大家千祈唔好誤會呀！雖然我唔係好有錢，但我都仲有錢嘅，經濟方面大家唔使同我擔心，ok？」

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