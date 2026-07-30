馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養

馬浚偉辭任新城電台行政總裁（CEO）一職後，加盟上市公司集團出任副主席兼聯席行政總裁。馬浚偉今日以新公司身份首度出席公開活動，化身成店長在「BB展」的展位內示範沖調開奶茶的技巧，吸引大批市民搶購。

馬浚偉上任不足三個月股價升五成

提到馬浚偉首日上任新公司CEO，該公司單日股價升約7%。他表示剛公布加入集團，試過股價升了3倍，好開心自己加入未夠3個月，但現在股價相比自己未加入時已升了5成，並多謝股民對他的信任：「因為咁樣，我會用心機去做會諗唔同嘅發展同埋優化，唔好嘅地方一定要改善。」

馬浚偉拒300萬直播帶貨邀約

談到馬浚偉化身成店長受歡迎，他坦言不會為集團做代言人，但樂意以自己的身份幫助集團，不過他強調一定不會做直播帶貨：「以前我做藝人，有人出好高價300萬人民幣一個鐘，叫我話去坐下傾下計。但我唔想做帶貨，覺得唔啱我。」馬浚偉笑言開直播只會唱歌，忙完八月就會開直播唱歌跟歌迷見面，又指對現職的工作好享受，因為跟集團主席建立很好的默契，大家決定好就會實行去做。

馬浚偉深圳雲浮園區收養兩流浪犬

另外，提到愛狗之人的馬浚偉在深圳與雲浮的分公司及園區，共收養並照顧了兩隻流浪犬。馬浚偉指其中一隻是拉布拉多犬，主人原本住園區對面，但搬遷後沒有帶同狗隻一同離開，後來他收養後才明白原主人為何棄養，因為誤以為病狗，因腸胃出問題而腹瀉，但經過他觀察後將狗隻的飲食調整，慢慢變返排出正常糞便，所以呼籲大家要愛護動物切勿棄養。

