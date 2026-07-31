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九門｜陳偉霆與曾舜晞揭開百年秘辛 劇情懶人包、5大必看亮點

影視圈
更新時間：15:27 2026-07-31 HKT
發佈時間：15:27 2026-07-31 HKT

九門｜由人氣演員陳偉霆、曾舜晞，以及陳瑤領銜主演的民國傳奇電視劇《九門》於7月30日在優酷播出，共有36集。故事講述三位主角為追查百人部隊失蹤之謎，跨越隔世樓、草盤山等地揭開一段百年秘辛的冒險故事。下文為您精心整理《九門》即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！ 

劇情大綱
追劇日曆
人物關係圖
角色介紹
必看亮點

《九門》詳細劇情大綱

九門之首兼長沙布防官張啟山（陳偉霆 飾）麾下的「401部隊」在執行秘密任務時，突然於長沙城外離奇集體失蹤。為了追查真相，以及守護安危，他與九門五爺吳老狗（曾舜晞 飾）以及霍家女當家霍仙姑（陳瑤 飾）共同出擊。隨着調查步步深入，一個塵封百年的驚天秘辛與巨大陰謀逐漸浮出水面。

《九門》由陳偉霆、曾舜晞，以及陳瑤領銜主演。
《九門》由陳偉霆、曾舜晞，以及陳瑤領銜主演。

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《九門》追劇日曆

《九門》追劇日曆公開！
《九門》追劇日曆公開！

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《九門》人物關係圖

《九門》人物關係圖公開！
《九門》人物關係圖公開！

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《九門》主要角色介紹

張啟山（陳偉霆 飾）

張啟山是九門之首兼長沙布防官，他性格殺伐果決、沉穩且運籌帷幄，是九門中的核心領袖與「完美強者」。

陳偉霆飾張啟山。
陳偉霆飾張啟山。

吳老狗（曾舜晞 飾）

吳老狗是九門中「平三門」的代表，亦是吳邪的祖父。他心思縝密，身上兼具江湖匪氣與大俠義氣。

曾舜晞飾吳老狗。
曾舜晞飾吳老狗。

霍仙姑（陳瑤 飾）

霍仙姑是九門中唯一的女當家，霍家掌門人。她風情萬種卻深不可測，身手與謀略皆不輸男子。

陳瑤飾霍仙姑。
陳瑤飾霍仙姑。

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《九門》5大必看亮點

1. 「佛爺」陳偉霆霸氣回歸

陳偉霆時隔10年再度穿上軍裝飾演長沙布防官「張啟山」，其犀利的眼神，以及霸氣的氣場，與2016年《老九門》時期別無二致。除此之外，陳偉霆為角色主動減重，打戲乾脆利落，預告中容池打戲和半裸鏡頭更是引起熱議。

陳偉霆強勢回歸！
陳偉霆強勢回歸！

2.  曾舜晞「升呢」演吳老狗

曾舜晞曾在2020播出的《終極筆記》中飾演吳老狗的孫子吳邪，今次在《九門》中直接「加輩」挑戰飾演祖父輩的吳老狗。而曾舜晞與陳偉霆在劇中由前期的對立試探，到後期生死交托的頂級兄弟情，都相當有睇頭！

曾舜晞時隔6年「升呢」！
曾舜晞時隔6年「升呢」！

3. 實力派演員雲集

在《九門》中，華麗的江湖群象絕對是一大看點！先有陳瑤飾演的霍仙姑英氣颯爽，與張啟山以及吳老狗組成全新鐵三角。後有徐正溪飾演名伶二月紅，釋小龍演江湖刀客黑背老六，加上李乃文、王茂蕾等老戲骨同台飆戲，群像張力十足！

釋小龍有份參演！
釋小龍有份參演！

4. 與《南部檔案》聯動

《九門》采用「溯空之輪，繪圓而始」的核心概念，1937年的張啟山與2025年的解雨臣以戰國青銅羅盤實現跨時空協作。劇集更與早前收官的《南部檔案》時間線重合，張海樓以及張海俠南洋調查的線索與張啟山的長沙線交匯，構建完整的盜墓宇宙時間軸。

劇情與《南部檔案》聯動！
劇情與《南部檔案》聯動！

5. 製作規格盛大

《九門》的單集製作成本超2000萬元，采用AR虛擬製片技術，1比1還原老長沙城廂格局。另外，美術團隊更耗時6個月打造逾3000件機關道具，青銅羅盤暗藏27處謎題機關。加上服化道考究、鏡頭構圖大氣，民國復古氛圍濃郁，足見用心。

《九門》的布景處處見用心。
《九門》的布景處處見用心。

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《九門》由陳偉霆、曾舜晞，以及陳瑤領銜主演。

《九門》於7月30日在優酷播出。

《九門》共有36集。

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