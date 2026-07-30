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鄭伊健獲邀為黃淑蔓新歌MV客串黑膠店老闆 即興變身主持一句「冇人萬歲」引全場爆笑

影視圈
更新時間：17:15 2026-07-30 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-30 HKT

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）全新勵志單曲《Hey Feanna》MV上架，她形容創作班底「無敵」，由馮允謙（Jay）作曲、梁嘉茵（Serrini）填詞，賴映彤編曲及監製。而MV更是「高顏值」陣容，她坦言一直向公司許願希望MV有「帥氣男主角」加持，今次終於願望成真，不僅邀請到重量級前輩、男神鄭伊健特別客串飾演黑膠唱片店老闆，還有兩位高顏值小師弟江博熙（Hei）與楊煜謙（Nicolas）演出，拍攝當日Feanna為台前幕後買飲料作回禮，被封「蔓歲姐」！

鄭伊健化身「客席主持」探班搞氣氛

「寵蔓」伊健不但擔任MV男主角，更化身「客席主持」進行探班訪問，與Feanna打打鬧鬧，充滿歡樂氣氛。Feanna笑說：「依家我嘅心情非常緊張、刺激、興奮，因為我哋有個『嬲』字，左右兩位都係英俊瀟灑嘅男士，我特別感恩，多謝大家演出我嘅MV。」她表示MV劇情講述自己飾演一位「迷失少女」，在試鏡頻頻失敗的迷惘路上，無意中走進了一間黑膠唱片店，並遇上了由伊健飾演的店老闆，Hei和Nicolas則飾演店內各有故事的顧客。Hei說：「我飾演一個好怕醜嘅學生，唔敢去追求一啲嘢，嚟到呢度有佢哋幫助後得到勇氣。」

黃淑蔓拉埋鄭伊健夾份萬歲

雖然伊健是即興主持，但他做足功課，他對Hei說：「聽講你入娛樂圈之前係打波。」Hei回答是羽毛球，Feanna自言中學時也是羽毛球訓練班成員，卻被伊健取笑：「人哋係教練嚟架！」然後轉向Feanna說：「聽講你最近攞好多獎，攞咗電影獎（第44屆香港電影金像獎『最佳原創電影歌曲』），又喺歌唱節目攞咗音準獎，現金獎？」Feanna耍手否認獲得現金，伊健打蛇隨棍上：「唔怪之得今日少咗啲嘢，冇人萬歲囉！」Feanna立即解釋已準備飲品慰勞大家，還笑言拉埋伊健夾份。伊健即扮勞氣說：「嘩，我嚟拍MV、做埋主持，仲要AA？」非常搞笑。而伊健頭號Fans、樂隊Nowhere Boys主音Van突然探班，被Feanna踢爆他追星。

黃淑蔓新歌多功能勵志作品

新歌《Hey Feanna》是Feanna全新音樂企劃頭炮，她形容這歌是「多功能」作品，她說：「我要藉呢首歌，多謝音樂路上一直支持我嘅人，同埋送俾我自己。呢首歌就好似父母、公司同事成日同我講：『唔好放棄，一路都有人喺身邊愛你、支持你！』 歌詞好勵志，適合返工返學嘅路上去聽。因為喺日復日嘅都市生活，有時我哋會失去方向，或者忘記對自己好。」她坦言長大後才發現自己常常忘記愛惜自己：「有一次我想買份禮物獎勵自己，諗咗好耐竟然只想買床單，但床單明明係生活用品！希望大家聽完呢首歌會記得，身邊總會有支持你嘅人，就算真係覺得冇，你自己都可以係嗰個最愛自己嘅人。」
 

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