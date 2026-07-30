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張柏芝現身紅館後台 為李昊尾場嘉賓作準備 向粉絲鞠躬表謝意 前老爺謝賢離世後首度公開演唱

影視圈
更新時間：16:33 2026-07-30 HKT
發佈時間：16:33 2026-07-30 HKT

《星島頭條》獨家爆張柏芝應邀擔任內地男歌手李昊今晚（30日）在紅館舉行《李昊•數到一香港演唱會》的尾場嘉賓，她在前老爺謝賢離世後首度公開演唱。今日下午3點左右，柏芝已現身紅館預早為今晚演出作準備，獨自到場的她一身型格打扮，狀態非常好，落車時見現場大批粉絲守候，她滿臉微笑向大家揮揮手打招呼，更向粉絲鞠躬表謝意，然後飛奔入紅館後台。

李昊獲王祖藍現身捧場

內地男歌手李昊初攻紅館舞台已相當受重視，獲眾巨星郭富城、容祖兒、莫文蔚、周星馳、譚詠麟、張柏芝、張智霖、袁詠儀等送花籃祝賀，昨晚(29日)首場演出邀得林保怡、姜皓文、陳國坤擔任嘉賓，成功助李昊攻紅館的王祖藍更身穿李昊肖像T恤現身捧場。

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