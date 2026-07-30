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BTS抵制格林美獎今年唔報名 不滿新設亞洲獎 官方疑報復下架歷年表演片惹ARMY怒轟

影視圈
更新時間：15:08 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:08 2026-07-30 HKT

韓國天團防彈少年團（BTS）今日（30日）宣佈，拒絕向明年舉行的第69屆格林美獎（Grammy Awards）提交作品參選任何獎項，7位成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V及柾國（Jung Kook）於社交平台發文指：「我們決定今年不向格林美提交作品，希望音樂不會因為地區或語言而被區分，而是能夠單純以音樂本身被聽見、被喜愛。」 矛頭直指大會新設的「最佳亞洲流行音樂表演」獎。對此，格林美主辦方CEO發表聲明表示難過與遺憾，解釋增設亞洲獎項旨在表揚亞洲音樂的多樣性及深度，絕非將藝人邊緣化或區別對待，並強調歌手仍可同時角逐「年度專輯」等綜合大獎。

格林美官方YouTube頻道下架BTS演出片段

然而事件持續發酵，大批ARMY（BTS粉絲）發現格林美官方YouTube頻道竟悄悄下架了BTS歷年的神級演出片段。BTS過往的〈Butter〉、〈Dynamite〉等表演一直是該頻道點擊率最高的Top 3影片，累積近億觀看次數，如今全數「被消失」，隨即惹來全球粉絲炮轟大會「破防」兼惡意報復。即使有網民指大會疑似同步下架了多位歌手於2021至2022年的典禮影片，但極度敏感的時機依然令外界質疑官方舉動欠缺風度。另外亦有ARMY（BTS粉絲）批評格林美獎多次利用BTS人氣做宣傳，請他們做表演嘉賓，卻從來沒有頒發大獎給他們，直斥格林美獎是「表面多元，實質歧視」；亦有網民認為BTS只是因為不曾得獎而「惱羞成怒」，將未能得獎歸咎於「歧視問題」。

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格林美增設亞洲獎遭猛烈批評

回顧這場風波的導火線，格林美於今年6月宣佈增設「最佳亞洲流行音樂表演」獎，規定作品必須「實質使用」至少一種亞洲語言，變相令純英文單曲無緣入圍該獎項。音樂界及大批網民猛烈批評此舉是將近年席捲全球的K-POP局限於特定賽道，有違音樂跨越國界的初衷。如今BTS大動作表態退選，獲全球粉絲力撐有骨氣，直指他們早已稱霸國際音樂市場，根本毋須依賴格林美獎來證明自身價值。

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