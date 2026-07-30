何伯離世丨何煊遺願求與子女和好 臨終點名想見大仔傾兩句 拒絕接受治療只想和好如初

「何伯」何煊在7月27日因肝癌離世，享年79歲。何伯曾因與「何太」葉秀定在2024年接受《東張西望》追討細女在銀行領走450萬元積蓄而成為網絡紅人，當時何太表示誓言要幫助老公，不過有關言論卻令外界譁然，因此不時與網民及街坊起爭執，可惜這段「忘年真愛」到後來的「直播流量密碼」，再演變成「流血家暴事件」。

何伯想仔女去醫院探望他

今日（30日）YouTube頻道「花生速遞」播出錄音，內容是何伯錄音給仔女的最後的意願，主持表示昨日收到這段錄音，本來不希望打擾5仔女，但遵從何伯的遺願，最後決定播出。在錄音上，何伯表示醫生話他生了個瘤，好想仔女去醫院探望他，希望可以離開醫院：「我想享受多啲，好好和好如初、過去嘅事晴天喇，好想大家去食吓嘢。」

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何伯希望與五子女和好如初

直播背景有不少何伯的生活相，當中包括身在醫院的相片，而在錄音上，何伯氣弱游絲地，略為模糊不清地說：「我想享受多啲，好好和好如初，又想長命百歲，點解醫生話我生咗個瘤喺裡邊？我出返去都想行吓街咁先得，我唔出得街，冇可能呀，唉。我梗想啲仔女嚟搵我，出去行吓呱。一個人都有仔女，都想去行吓，我真係想開心…，我真係，我真係唔係自己困住自己咁耐，我都掛住佢哋，都唔知道乜嘢療程，醫生想我治療，但係我真係唔想。」何伯亦有談及大仔的名字，但以「嘟」聲遮蓋：「老竇瞓喺醫院，好想同你講嘢，同你傾兩句呀，個女都有…過去啲事睛天喇，啲日子過去喇，做女…啲嘢過去，掹返正，大家食多少嘢…冇辦法。」「花生速遞」主持稱：「佢係好想呢段聲出街，咁都尊重佢嘅意願，我兩公婆都有同佢講，叫佢快啲好返呀，食多小小嘢，咪帶你出去玩囉，帶你出去食吓嘢，飲杯啤酒，但係都冇呢日喇。」

主持強調聲帶並非造假

主持強調聲帶並非造假，歡迎何伯的仔女與他聯絡：「基本上要做嘅嘢都幫佢（何伯）做晒，我可以將啲錄音畀晒佢哋，等佢哋聽下係咪自己老竇把聲，我都係尊重返阿老人家，就將呢一段錄音播出嚟。嘟咗嗰度係佢提咗大仔個名出嚟嘅，都尊重返佢個仔，所以就唔好意思啦。」何伯離世後，主持曾開live主持證實何伯死訊並透露臨終病情︰「佢之前做完小腸氣手術，要抽啲唔同組織去化驗，6月5日發現係肝硬化，亦驗出肝位置有好多癌細胞。當時醫生講咗佢可能得返幾日至一個月命，之前唔可以講得咁明。何伯係噚日中午12點半喺醫院安詳離世，冇入ICU，亦都冇插過喉，佢係瞓住咁走。離世前兩日，有牧師去咗醫院幫佢洗禮。」主持亦播出何伯臨終前「有說話想同『河馬』講」，並表示自己「都唔係好聽得清楚何伯講乜」，之後原條錄音直出，於錄音中聽到何伯表示：「個衰婆呢，就想我死嘅，但我仲喺度，淨係想我死啫個衰婆......佢做咗咩衰嘢，佢自己心知肚明，你唔好唔認」。

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一夜成名的何伯與何太狂爆金句：

何伯一度哽咽向五名仔女道歉

何伯去年10月曾在《花生速遞》訪問上，提到與何太的關係時，他透露何太曾對他說「對你冇愛情、冇感情，同我話要離婚改嫁」，坦言被這句話打擊得一片空白：「夜晚都流眼淚喺度喊，冇覺好瞓。」何伯在悔恨地反思整段關係，一度哽咽向五名仔女道歉：「對唔住！我唔知咁複雜。加上我啲仔女（關係）破裂咗，我踩咗落個氹度。我同我啲仔女道歉先，真係對佢哋唔住，我叉咗落個氹度，而家我醒返啦。」