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朱晨麗離巢丨港姐冠軍因不擅長廣東話遭奚落 演重頭劇被批評 甩何廣沛秘戀富二代屢傳閃婚

影視圈
更新時間：16:30 2026-07-30 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-30 HKT

前港姐冠軍朱晨麗今日（30日）宣布約滿離巢，與TVB結束15年賓主關係。朱晨麗在IG貼上多張昔日中約滿離巢，與TVB結束15年賓主關係。朱晨麗在IG貼上多張昔日中2011年當選港姐冠軍踏入演藝圈至今，朱晨麗在電視城走過十數載歲月，她表示這次離巢是告別一段滿載成長的旅程，並預告未來將轉向人生演藝路的新章節。

朱晨麗告別舊東家被猜好事將近

出生於蘇州的朱晨麗16歲時來港並入讀演藝學院主修芭蕾舞，畢業後獲得香港芭蕾舞團賞識，以跳舞為職業。到了2011年參加香港小姐，一口氣奪得「最受歡迎大獎」、「歡樂大使獎」、「時尚目光大獎」，最後更奪冠成為四料港姐冠軍。卸任後簽約TVB做藝人，但近年幕前產量大減、早前更被爆出與富二代傳緋聞的，今次突然高調告別舊東家，並預告「轉向人生演藝路新章節」，隨即引發網民猜測：難道朱朱真的好事將近、準備閃婚退隱？

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朱晨麗初出道時曾飽受辛酸

入行15年的朱晨麗卸任後隨即獲TVB力捧，星途表面看來備受力捧、一帆風順，但原來初出道時曾飽受辛酸。朱晨麗參選港姐時，雖因外貌神似而被封為「翻版陳法拉」，但這光環並未帶來優勢，反而因語言障礙成為箭靶。朱晨麗坦言當時抱著汲取經驗的心態，從未想過會奪冠，更曾被人「兜口兜面」奚落：「選港姐梗係選一個識講廣東話嘅人，唔通選你咩！」 事實上朱晨麗亦自覺沒有勝算，沒想到最終竟然奪冠，令她大呼感恩，更力證選美絕對「冇黑幕」。為了克服語言弱點，當時不敢與人溝通、自嘲像「自閉」的Rebecca，想到了一個貼地的奇招：流連茶餐廳偷聽別人對話。透過觀察和聆聽茶客的日常交流，她一步步學會了最地道、最貼近香港生活的廣東話。

朱晨麗曾因發音問題鬧出不少笑話

朱晨麗首部主演的劇集是重頭劇《名媛望族》，當時是接替受傷的陳法拉。為了應付繁重的戲份，朱晨麗幾乎日夜不眠地死背廣東話對白，但實戰時卻因發音問題令對手難以接戲，鬧出不少笑話。劇集播出後，迎來的是鋪天蓋地的負評。朱晨麗回憶當時的慘況直言相當沮喪，連各大討論區都充斥著對她的批評：「唔止馬明同卓羲啲fans，連其他fans都轟炸我！」 作為一個零經驗的新人，突然承受海量的批評與謾罵，壓力瀕臨爆煲。朱晨麗為了不讓家人擔心，避免聽到家人勸她「不如返屋企」的說話，於是把所有委屈和辛酸吞進肚裡，只能靠自己狂喊來宣洩情緒。經過幾年的磨練，朱晨麗終於回報，在2017年憑《超時空男臣》中野蠻女友「方惠玲」奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女配角」，翌年，朱晨麗她在《特技人》中首度擔正女主角，更發揮舞蹈底子親身上陣完成多個高難度動作。不過最入屋的角色，莫過於《多功能老婆》中大情大性的闊太「馬思蕾」，以及《大醬園》裡堅韌的「夏小滿」，讓她成功站穩一線花旦位置。

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