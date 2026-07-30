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施南生追思會「南生‧安歌」8.2君悅酒店舉行 徐克為前妻親製最後生活片緬懷傳奇

影視圈
更新時間：12:19 2026-07-30 HKT
發佈時間：12:19 2026-07-30 HKT

資深電影人施南生於2026年7月13日在養和醫院離世，享年75歲。施南生有份創辦的電影工作室其後發出聲明指施南生自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況一直未如理想。近月因細菌感染，引發多重器官衰竭，最後安詳辭世：「深愛她的親友家人隨侍在側，陪伴她走完人生最後一段旅程。相關追思及告別式資訊容後公佈。」

施南生追思會8.2君悅酒店舉行

施南生的喪禮有指已於2026年7月24日低調進行，其骨灰會供奉在寶福山。施南生追思會「南生安歌ENCORE NANSUN」已定於8月2日早上10時於君悅酒店大禮堂舉行，徐克將會為施南生製作一段的生活短片在追思會上播放，讓親朋懷緬昔日時光。

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施南生與徐克曾被譽為「影壇神鵰俠侶」

施南生與前夫徐克曾被譽為「影壇神鵰俠侶」，兩人在70年代於佳視邂逅，因互相欣賞才華而越走越近。1984年合資創立「電影工作室」，施南生主理製片、預算及找演員等繁重事務，徐克則專注創作與編導，兩人聯手打造出《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》等無數經典神作，共同開創了港產片的黃金時代，徐克在2008年公開向施南生示愛並稱她為「永遠是最好的女人」。可惜這段婚姻因徐克在2011年拍攝電影《龍門飛甲》期間，被傳於網上結識了比自己年輕30載的樂樂，徐克更索性聘用她為私人助理，自此經常出雙入對，最後在2014年，施南生承認與徐克已經離婚，結束了多年的婚姻關係。

施南生與徐克離婚後關係依然很好

雖然施南生在2014年親證兩人已離婚，不過兩人關係依然很好，施南入院期間，徐克低調現身醫院探望，並陪伴她走完人生最後一程。閨密林青霞亦曾在自傳中提及施南生對徐克的深情，引用金庸的評價，形容施南生是「唯一對老公意亂情迷的妻子」：「她是百分之百的癡情女子，將自己奉獻給她心中的才子，她崇拜他，保護他，把他當老爺一樣地服侍，她最高興的事就是徐克高興。」林青霞亦曾回憶施南生坦言若有其他女性能為徐克帶來創作靈感，她也會替他高興，可是當這樣的情況真的出現時，施南生內心仍難免受傷。當時林青霞試圖安慰對方，施南生唯一聽入耳的說話，就是將徐克「當家人」，結果施南生收起眼淚，繼續在事業上與他合作、在生活上照顧他。

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