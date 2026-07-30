柳應廷陳健安領軍出戰足球賽 自爆落場會對女藝人憐香惜玉 MIRROR團綜建議拍運動主題

前港足代表丘建威及鄭兆聰領軍，率叱咤903 DJ與歌星展開嚴格特訓 ，將於9月5日參與《GO GOLD GOAL 足球賽》，昨晚兩隊成員到南昌進行訓練，「歌星City」成員包括：MIRROR成員Jer(柳應廷)、陳健安、郭思、張馳豪、連家穎、黎展峯、樂琳、林暐竣、蘇皓兒、Kylie C鄭杞瑤、Jason和希晉及Kim@ROVER。「903 United」成員包括：傑朱、余德丞、黃志淙、Jeff、Terry 及天欣等。

柳應廷戴罩現身因氣管不適

Jer戴上口罩現身，他表示自己有點咳，只是不想傳染給大家，他解釋，因為近日經常開冷氣加上天氣轉變，令氣管出現問題。傳媒指他真好彩，氣管出現問題不是遇上演唱會？他說：「真的很勁，我已經練到病了也唱到，因為我尋找到發聲位可以避開！」同屬「FC3」球隊成員的Jer(柳應廷)和陳健安表示，球隊成立不足一年，今年參加這項電台舉辦賽事，幾位隊友應該在賽事上更有默契，陳健安表明，在球場上只想當中及前鋒，最怕守龍門。Jer以往踢波大多是自由龍門，今次五人足球賽可以嘗試一下。

柳應廷陳健安難得與同行音樂以外交流

問到這次有女藝人參與賽事是否會憐香惜玉？他們表示一定會。Jer則感到，若自己隊中有女生，實在是一項優勢，不過，他們至今仍未清楚所有隊員名單。陳健安表示，開心參與足球賽能夠有觀眾欣賞，更難得是與同行藝人在音樂以外有交流，踢波時放下一切，每次也感到很開心。問到二人可會在音樂上合作？Jer表示，陳健安除了曾幫他擔任過演唱會嘉賓外，早前還為他創作了一曲《大人之後》，問到可會製作合唱歌？Jer認為可以，未來有機會，運動成為一個契機。

MIRROR團綜8至9月開拍

此外，MIRROR 拍攝團綜一事，將於8至9月在香港拍攝，Jer透露已向公司建議MIRROR團綜以運動作為節目主題，希望包含田徑及不同球類運動，因他覺得MIRROR之前已拍過很多不同題材，運動的感覺真的不錯，問到怕不怕拍運動主題成員們容易受傷？他說：「只是玩玩而已，不是超級認真的。」