「犯眾憎亞姐」陳秀茹移居美國遇工傷被逼復工？左手如「半殘廢」 曾稱遭職場剝削欺凌

48歲的陳秀茹曾於1995年亞洲小姐競選中獲頒「最不受歡迎佳麗」，並於電影《古惑仔之人在江湖》中飾演「山雞」陳小春的女友而獲得關注。陳秀茹已淡出幕前多年，並移居美國生活多年，三年前卻在當地遇上工業意外，導致其頸椎嚴重移位，左手近乎殘廢。陳秀茹近日接受傳媒訪問時，崩潰哭訴手術後的相關醫療報告，更稱僱主強逼她復工重回廚師工作崗位。

陳秀茹罹癌曾陷入人生低潮

陳秀茹早年曾罹癌陷入人生低潮，原以為度過難關後，再展開新生活，從事廚師工作。陳秀茹卻於2023年在一間護老院集團的餐飲部擔任副主廚期間，遭到職場剝削及欺凌，更不幸被冷凍批和蛋糕從高處突然墮下擊中頭部，導致頸椎移位需多次手術，有指花費近百萬港元。

陳秀茹傷頸椎影響手部活動

陳秀茹於2024年10月底曾接受頸椎融合手術，情況卻未見理想。近日陳秀茹在美國越洋接受傳媒訪問，公開最新傷勢，陳秀茹一臉憔悴示範受傷後的活動能力。陳秀茹指由於頸椎（C4、C5、C7及T1）在手術後神經線受壓，其右手勉強只能舉高至120度，而天生左撇子的她，左手情況更為嚴重，極限只能舉起70度，甚至要靠右手強行「幫拖」借力才能夠勉強抬高，過程中狀甚痛苦，連帶頸部扭動亦受到限制。

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陳秀茹哽咽稱痛到生不如死

陳秀茹除了頸椎問題，其上半脊椎（T8、T9）亦持續劇痛。經過四位醫生診斷，證實陳秀茹同時患上嚴重的「五十肩」（肩周炎），肩膀出現鈣化、發炎甚至囊腫，未來極可能需要在肩膀開三個窿進行手術。陳秀茹的身體猶如「半殘廢」，每日的活動極限僅得45分鐘，超時便會全身劇痛、麻痺。

陳秀茹在訪問中數度哽咽：「我唔要求好返100%，只要求可以幫自己洗到頭，做返自己有尊嚴咁做到基本嘅嘢，已經好開心。」陳秀茹現時需依賴極重劑量的止痛藥度日：「有時痛到食好嚴重嘅止痛藥，令我暈暈陀陀，要連續幾日不停瞓覺。嗰種感覺真係唔識形容，呢種痛真係生不如死。」

陳秀茹情況爆「羅生門」

最令陳秀茹崩潰的是當地制度問題，據她引述於7月20日收到一份由公司聘請的獨立部門（IME）醫生發出的報告，曾於4月時為她進行不足一小時的簡單測試，當中要求陳秀茹舉手、擰頭及行路，在完全沒有參考其術後相關醫療報告的情況下，評定陳秀茹的肩膀痛楚與頸部傷勢無關。

陳秀茹更因相關醫療報告，認為「現在可以立即返工」，資方因而要求陳秀茹重返每星期工作五天、每天8小時的工作崗位，而工作期間需要持續踎低、雙手勞動，甚至搬運50磅重物的廚房前線任務。陳秀茹的主診神經專科醫生於7月23日發出強烈抗議信，明言以陳秀茹目前的狀態，絕對不適宜復工。

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陳秀茹工傷投訴無門

對於公司的獨立醫療報告，陳秀茹感到既憤怒又無助，其醫療團隊正極力尋求治療方案，更將肩膀手術視為「最後一線生機」。陳秀茹質疑公司的獨立部門（IME）醫生評估：「點解一個鐘頭嘅檢查，可以推翻人哋三年醫生、五間醫院嘅報告？一個病人只係希望自己好返，連呢樣都要抹殺？」陳秀茹指出：「你自己（IME醫生）都承認個膊頭仍然有事、頸椎要治療，點解仲要一份報告去評論所有嘢，逼我即刻返一份全職嘅重勞動廚房工作？」只是陳秀茹目前投訴無門，正尋求方法還自己一個公道。

陳秀茹罹癌切除乳房

1995年落選亞姐陳秀茹曾用陳楚茹在娛樂圈發展，於2007年隨外籍建築師老公移居美國，息影並轉行從事飲食業工作，卻好景不常，陳秀茹左胸長良性腫瘤，2016年身體再度出現異狀，經化驗後揭患乳癌及皮膚癌，要切除乳房裝義乳，一個月內暴瘦6公斤（約13.2磅），在罹癌打擊下，陳秀茹又與老公分居，最終離婚收場。