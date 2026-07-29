郭富城張智霖富貴飯局驚見「兩個沈嘉偉」 網民寸失婚余文樂：有冇想埋返堆

郭富城（Aaron）、張智霖（Chilam）與時裝集團創辦人沈嘉偉是圈中著名好兄弟，早年不時被見到一齊打邊爐，就算各自婚後有妻兒，仍經常相約聚會。近日三人的律師好友在社交平台公開歎高級日本料理的合照，見到眾人太太未有同行，但大批網民卻提起近日宣布離婚的余文樂，已消失在三人的朋友圈多年。

郭富城、張智霖凍齡沈嘉偉散發滄桑味

合照中見到同樣年過半百的郭富城與張智霖，髮量烏黑濃密，郭富城穿Polo恤「手瓜起𦟌」，完全看不出就快60歲。而張智霖則以白Tee素顏上陣，皮膚緊緻又氣色紅潤，大晒驚人的「防腐級」凍齡功力。

邱淑貞的老公沈嘉偉戴上白Cap帽配黑框眼鏡，身穿灰色連帽衛衣保持潮人風格，加上沈嘉偉滿面花白鬍鬚，散發出濃烈的滄桑男人味。當日一同開餐的還有沈嘉偉的胞弟，由於二人外形相近，引起網民關注，有人更震驚：「點解有兩個沈嘉偉」。

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對於郭富城、張智霖、沈嘉偉與律師好友識於微時，多年來感情依然極好，有網民卻提到數年前被踢出朋友圈的余文樂：「漁民呢？當年死R爛R，依家發咗就唔係朋友」、「余生有冇想埋返堆呢？」、「見到呢個組合諗起余文樂」。

余文樂傳過橋抽板成導火線

有指余文樂當年透過沈嘉偉介紹，成功融入郭富城、張智霖的富貴超跑圈，四人不時食火鍋、玩跑車。據指余文樂在籌備自家潮牌「MADNESS」初期，曾尋求沈嘉偉幫忙結識日本潮人，卻有傳之後「過橋抽板」繞過沈嘉偉接洽內地投資人，而引起好友不滿，導致雙方關係決裂，之後余文樂未有再現身郭富城、張智霖、沈嘉偉的朋友聚會。

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余文樂朋友圈越換越猛料？