陳欣健罕談患認知障礙症太太張蓉蓉 自揭風流帳拒為紅顏知己棄家庭：要自己識放手

現年81歲的陳欣健（Philip）堪稱香港演藝圈傳奇，他曾歷任警察、主持人、演員、導演、編劇、製作人及娛樂公司高層，橫跨多個領域。不過最為人津津樂道，當然是他年輕時風流事跡。近日陳欣健接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大方分享年輕時的風流往事與「冧女秘技」，更罕有地展現了對患有認知障礙症太太張蓉蓉的感情。

陳欣健將女性朋友統稱為「Baby」

陳欣健年輕時才華橫溢，身邊自然不乏狂蜂浪蝶，他亦坦言自己確實認識很多女孩子，笑言自己是個性情中人，容易單憑女孩子的一把好歌喉便傾心。不過，陳欣健強調自己對感情始終抱有責任感：「有啲嘢你承擔唔起嘅，你就要自己識放手。」談到當年的情史，陳欣健笑說以前電話簿裡有很多女朋友的聯絡方式，為了怕叫錯名惹來麻煩，他索性把所有女生的名字都統稱為「Baby」。

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陳欣健拒絕將情史出書

陳欣健一生緋聞甚多，曾被好友甘國亮爆料有多達近30位紅顏知己，雖然在1973年與邵氏女星張蓉蓉（尤情）結婚並育有兩女陳早茵和陳早怡，但他未有因此而定下來，陳欣健曾表示因為工作關係而多緋聞，太太曾經不開心：「我成日唔喺屋企又好多緋聞，太太一定唔開心。我多謝佢嘅容忍，佢令我反思，佢亦知道我珍惜屋企。」在訪問上，陳欣健拒絕將情史出書：「點解我成日唔提呢？因為就算過去點樣都好，第一，人哋有一個幸福嘅將來，有一個幸福嘅現在，人生過咗去就係過咗去，最緊要係唔好喺人生旅途上造成一個創傷。喺感情上個個都有好多嘢都會發生。對我嚟講，我都有講過我嘅初戀係有影響，但唔可以賴晒一個初戀。譬如我好容易鍾意一個女仔，佢唱歌有把靚聲，佢個樣未必要好靚，我好容易畀一把歌喉愛上嗰個人。我嘅問題係我好感性，我覺得如果你愛一個人，如果唔講畀佢聽，就好似做賊。」陳欣健還說：「我同我兩個女都係咁講，我爸爸媽媽到死都冇同我講過半句 I love you。但係我一定要同佢哋講，就算唔講，我都要感受佢哋係愛我。如果我感受唔到，就唔算數。」提到當年的情史，陳欣健笑說以前電話簿裡有很多女朋友的聯絡方式，為了怕叫錯名惹來麻煩，他索性把所有女生的名字都統稱為「Baby」。他更分享了一件趣事：曾試過在生日當天收到一件沒有署名的精美睡袍，為了找出身邊的「送禮佳人」，他只好逐個打電話叫「Baby」道謝，憑急智化解了危機。縱使有過不少紅顏知己，但他強調每一段感情都有終點，當女方追求安定的家庭時，他會選擇大方祝福。如今81歲的他，表示現在見到靚女雖然仍會心動，但已將她們全部視為「閨密」，純粹分享心事，沒有越軌行為。

陳欣健兩個女目前擔任幕後工作

陳欣健兩個女目前擔任幕後工作，大女陳早茵擔任佘詩曼經理人，二女陳早怡是羅啟豪經理人：「我畀佢哋好多自由，大家好似朋友咁相處，佢哋仲需要你去幫佢，呢個係一個恩典來。」不過即使陳欣健給予兩女的自由度極高，仍不及太太張蓉蓉給予老公的自由度，陳欣健笑說：「係呀，我太太畀咗好多自由我，佢成日都話『你點玩都得，唔好畀我知』，我話呢句係廢話，唔畀你知即係冇嘢啦，點會唔知呀，如果要知。其實都唔係佢畀自由，而係我工作性質，根本上係好難去局限到，我成日都喺外邊，你冇可能叫我屋企嘛。」他續說：「我太太唔鍾意出街，佢係一個好東方嘅女人，佢最鍾意喺屋企睇電視，屋企要兩部電視，因為佢睇嘅節目全部係京劇，我睇啲Rock and Roll。我哋拍拖嘅時間，有一種唔同嘅嗜好呢，係一個好大嘅吸引力，好新鮮。但當結咗婚，你沉澱咗七、八年之後，你發覺原來都投入唔到佢嘅圏子，你好容易就會自己走咗去自己嘅社交圏子，佢又好樂於喺佢嘅社交圏子，咁就變咗好似兩個大陸嘅板塊，慢慢慢慢裂開。」

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陳欣健家人愛做娛圈工作：

陳欣健照顧有認知障礙的太太不覺得辛苦

張蓉蓉在10多年前被診斷患認知障礙症，陳欣健至今悉心照顧太太：「我同我太太到而家都仲係一齊，我同我兩個女都好錫佢同照顧佢，我覺得呢啲就係點解可以維繫到一個婚姻，而唔係淨係靠戀愛，咁先可以經得起風浪。」雖然太太有認知障礙啦，不過陳欣健直言一點不覺得辛苦：「你只要當佢係一個小朋友，當係一個小朋友照顧，收入好嘅當然可以搵到好嘅護理，經濟唔好嘅，就要抱住佢係一個細路哥嘅心態，結婚嘅時候承諾過，無論佢生病，直至到佢嘅死亡，你都要咁愛佢，要照顧佢一世。呢個係一個承諾，如果你冇去兌現呢個承諾嘅時候，你自己都唔會好過，我覺得應該要去兌現嗰個承諾。我老婆冇反應嘅嘛，間中畀佢聽返《往事只能回味》呢首歌，佢只係記得呢首，唱到第四句佢就會加入唱少少，如果你抱住照顧一個小朋友嘅心態，你見到佢嗰個笑，你會好開心，患咗呢個病嘅人，佢笑嘅時候，你會好開心，你會覺得我能夠為佢帶嚟呢種笑，哪怕只係幾秒間嘅快樂，你都好滿足。」正因為此，陳欣健無論是外貌還是心境都猶如四十多歲。被問及養生之道，他笑言自己從來不吃保健品或補品，最大的秘訣在於「心態」：「唔好記仇，唔好培養報復的心性。面對負面事情，用陽光的態度去中和它。」