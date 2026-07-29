Viu煲劇攻略｜7大韓劇韓綜晒冷 宇宙年糕店爆笑登場 金憓秀x曹汝貞影后同台鬥戲

韓劇界迎來近年最熱鬧的暑期大戰：從Viu Original原創愛情劇《給你夢想》撩動人心的畫面，到兩大影后加持的黑色喜劇《現在不是出軌的問題》、地球娛樂室4姐妹一同創業的《宇宙年糕店》，多部綜藝火力全開！無論你沉迷虐心初戀、偏愛黑色幽默，還是鍾情療癒實境或大膽社會實驗，這個夏天都有值得你追看的節目。率先打頭陣的是黃寅燁與李惠利主演的Viu Original原創韓劇《給你夢想》，這對闊別15年初戀重逢的組合，劇情迎來關鍵轉折，引發劇迷熱烈討論，香港觀眾可以透過Viu緊貼進度。

Viu Original原創韓劇《給你夢想》

由黃寅燁與李惠利主演的Viu Original原創愛情韓劇《給你夢想》首播以來話題不斷，劇集講述天才電影導演禹秀彬（黃寅燁飾）與記者朱怡才（李惠利飾）闊別15年後重逢的故事。高中時秀彬在怡才影響下萌生電影夢，後來突破家庭框架赴海外發展，最終憑首部長片斬獲新人導演獎與最佳作品雙冠王；當年充滿夢想的怡才卻在現實磨練下成了為生計奔波的普通記者。

早前播出的劇情迎來重大突破：禹秀彬受邀參與朱怡才的外景節目，過程中兩人被迫直面15年前分離的傷痛。秀彬首度坦承當年遠赴美國並非自願，怡才雖然理解他的處境，卻也殘酷地坦承：「理解無法改變過去，也無法抹去我的痛苦。」當年她在秀彬離開後放棄電影夢，淪為生計奔波的外景記者。在怡才痛哭自己放棄導演夢想的夜晚，秀彬靜靜陪伴在側，怡才酒後在秀彬下榻的飯店房間醒來，兩人在浴室中意外親密共處⋯⋯

被解僱的怡才最終接受了秀彬的提議，兩人正式簽約合作，將高中時共同創作的劇本《京城戀歌》改編成電影。兩人一起看電影時，怡才不自覺綁起頭髮，與15年前兩人一同看電影的畫面重疊。在共同籌備電影的過程中，兩人重新找回了當年的默契；第4集結尾更迎來全劇最高潮！兩人在雨中情不自禁地接吻，然而吻後怡才猛然回神退回現實⋯⋯劇集逢星期一、二晚在Viu上架。

韓劇《現在不是出軌的問題》

集結金憓秀、曹汝貞、金智勳、金宰徹等華麗陣容的全新黑色喜劇《現在不是出軌的問題》將於7月31日首播，故事圍繞兩對住在高級住宅區的鄰居夫妻展開：一對是白手興家的室內設計公司CEO兼人氣網紅京熙（金憓秀飾），與丈夫在弘（金智勳飾）及女兒一同搬進夢想中的高級社區，靠販賣「幸福家庭」形象賺取流量與人氣；隔壁則住著優雅高貴的皮膚科院長秀貞（曹汝貞飾），正與前夫寶成（金宰徹飾）進行一場泥濘不堪的離婚訴訟，為了守護唯一的女兒不惜一切代價。

當京熙開始懷疑丈夫外遇、跟蹤在弘的過程中，意外目睹了遠遠超越外遇的驚人場面：一具來路不明的屍體。從那一刻起，兩個家庭原本平靜的日常瞬間崩毀，引發一連串無法預測的連鎖反應⋯⋯外遇在此刻顯得微不足道，真正的問題才正要開始！

近日公開的首波預告海報以高級住宅區為背景，金憓秀飾演的網紅京熙手持自拍棒露出自信笑容，預告中京熙更留下一句：「如果只是外遇就好了。」究竟什麼秘密比外遇更嚴重？此外該劇也是兩大影后金憓秀與曹汝貞的首度同框合作，金憓秀讀本後表示：「一切都很獨特！故事的展開方式、人物的個性都非常有趣。」曹汝貞也表示：「憑藉演員們的默契，將以激動人心的方式呈現這部單一事件改編的驚悚劇。」

集結金憓秀、曹汝貞、金智勳、金宰徹等華麗陣容的全新黑色喜劇《現在不是出軌的問題》將於7月31日首播。

韓劇《好，離婚吧》

將於8月19日首播的浪漫愛情韓劇《好，離婚吧》由李珉廷、金知碩主演，故事講述一對婚紗店夫妻白美英（李珉廷飾）和池元浩（金知碩飾）正面對「七年之癢」的婚姻危機，表面上二人是事業拍檔、生活伴侶，但長年累月的磨合失衡，令關係逐步走向破裂邊緣。

李珉廷所飾演的白美英外柔內剛，面對婚姻疲態選擇正視問題；金知碩飾演的池元浩則是個被現實和責任壓得喘不過氣的丈夫，兩人由冷戰、拉扯到正面碰撞，關係發展充滿張力，而兩人的首度合作更是令人期待。

《好，離婚吧》由《百年的遺產》、《傳說的魔女》導演朱成宇與編劇黃智民聯手打造，製作班底有保證，他們要帶出的不只是「離婚」的表面，更透過夫妻間的情感變化，拆解愛情、責任與自我成長的現實議題，如此貼地勢必引發劇迷共鳴。

將於8月19日首播的浪漫愛情韓劇《好，離婚吧》由李珉廷、金知碩主演。

韓綜《宇宙年糕店》

「地球娛樂室四姐妹」全新韓國綜藝《宇宙年糕店》將於7月31日在載譽歸來，Viu緊接逢星期六晚上架！節目源自《Biong Biong地球娛樂室2》密室逃脫任務失敗的懲罰，李恩智、MIMI、李泳知、安俞真四人親自經營年糕店，預告中四人凌晨5點便開工，李泳知更展現招牌迷糊魅力，慌張模樣爆笑全網。

四姐妹從《地球娛樂室》累積了絕佳默契，幽默風格持續備受期待！節目更邀來豪華工讀生陣容：女團aespa門面Karina與EXO成員都敬秀（D.O.）擔任一日兼職，預告中都敬秀竟忘記點塔可餅，讓原本已經千瘡百孔的廚房雪上加霜！製作組更宣布將開設首爾分店，讓李泳知當場大喊：「我不做了，我罷工！」預告曝光後韓網熱烈討論：「這不是《宇宙年糕店》，是體驗人生吧」、「完全就是《地球娛樂室》版《姜食堂》」、「俞真眼神已經失去靈魂了」；這個夏天都敬秀同時在《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》與《宇宙年糕店》「打暑期工」，亦被網友笑封兼職魔人！想知道四姊妹的「懲罰」到底有多失控？就要留意《宇宙年糕店》了。

「地球娛樂室四姐妹」全新韓國綜藝《宇宙年糕店》將於7月31日在載譽歸來。

韓綜《我的剩餘戀愛》

韓國首檔以絕症為主題、全新戀愛綜藝《我的剩餘戀愛》以一句沉重的提問出發：「如果我剩下的時間不多了，我會愛誰呢？」記錄一群曾被宣告生命進入倒數、或曾與死神擦肩而過的20、30歲年輕人，重新面對人生與愛情的故事。節目獨創「交換時間」配對機制，參加者每晚可以互相贈予「時間」——被贈予較多「時間」的人，將獲得與心儀對象相處的機會，讓每一次的選擇都變得更加珍貴，讓建立戀愛的過程充滿未知與感動。

節目由演員李世榮、鄭容和、SEVENTEEN主唱DK以及曾克服小兒癌症的崔叡娜組成豪華觀察室陣容！這也是李世榮出道29年來首度主持戀綜的作品，據悉她從首次錄影便被出演者的故事感動落淚；鄭容和則曾演出第一代明星戀綜《我們結婚了》至今仍令人津津樂道；崔叡娜亦以自身抗癌經歷與出演者建立深厚共鳴！節目尚未開播就已經在網上引發熱烈討論，製作組也透露：「連我們都完全無法預料的緣分和關係，將會一直持續到最後。」預計節目將展開如同電影般充滿宿命感的愛情故事，Viu亦於8月緊貼首播。

韓國首檔以絕症為主題、全新戀愛綜藝《我的剩餘戀愛》以一句沉重的提問出發：「如果我剩下的時間不多了，我會愛誰呢？」

韓綜《只要有空，5》

人氣綜藝《只要有空，5》將於8月11日迎來首播，劉在錫與柳演錫組成的「雙Yoo」主持組合再次合體，延續在忙碌日常中尋找空檔、主動接近市民帶來幸運與笑聲的形式。

《只要有空，5》首集來賓則由《希望：末日血戰》黃晸珉與《魷魚遊戲》鄭好娟擔任；加上「劉柳MC」經歷四季合作後，默契愈見有火花，不少觀眾更期待兩人與「空檔主人」相遇時所產生的溫暖故事。

人氣綜藝《只要有空，5》將於8月11日迎來首播，劉在錫與柳演錫組成的「雙Yoo」主持組合再次合體。

韓綜《奇異戀愛》

韓國戀綜又有新突破！韓國首個AI戀愛節目《奇異戀愛》是一檔結合人工智能的戀愛真人騷，參加者將親自進入由AI構建的戀愛世界，面對現實中難以體驗的相遇以及無法預測的關係變化。

以單身形象深入民心的旗安84，將會在節目中與專屬AI女友分享日常生活，體驗現實與幻想交織的全新關係，對此他受訪時坦承：「本來以為面對機器無法投入，因為我不會假裝。」然而這位向來以真實反應著稱的藝人，面對AI會產生甚麼意想不到的情感變化，成為了節目的一大看點；張度練則以「雙重身份」出演——既是AI約會參與者又是棚內MC，李準和康男則擔任節目觀察員，親自見證韓國首檔人類與AI的戀愛真人騷。

韓國首個AI戀愛節目《奇異戀愛》是一檔結合人工智能的戀愛真人騷。