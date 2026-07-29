《藍色生死戀》文瑾瑩宣布結婚 嫁音樂劇演員鄭平 曾戀金汎、患罕見病停工

39歲韓國女星文瑾瑩（曾用名：文根英）13歲時演出經典韓劇《藍色生死戀》，飾演宋慧喬童年角色，獲封「國民妹妹」。近年她曾參演韓劇《抓住幽靈》、《地獄公使2》，影視作品產量不多。文瑾瑩今日（29日）突然宣布結婚消息，據指二人拍拖多年，男方為年長7歲的音樂劇演員鄭平。

文瑾瑩結婚不辦婚禮

文瑾瑩曾與韓版流星花園《花樣男子》男星金汎拍拖，二人都是童星出身，相當合襯，不過戀情維持約 7 個月。文瑾瑩自2014年回復單身後，就沒有再宣有新戀情。文瑾瑩今日在IG以親筆信分享喜訊：「我結婚了，遇見了一位希望攜手共度未來的人。」並獲其經理人公司Cré Company證實婚訊，並透露文瑾瑩近期已完成結婚登記手續，但沒有舉行婚禮，依照文瑾瑩與新婚老公的想法，只邀請雙方家人聚餐，低調完成婚姻儀式。

文瑾瑩在信中提到：「想一起走過一直以來獨自走過的路，想一起分享過去獨自煩惱的時光，也想因為生活中的小事而讓彼此露出笑容。文瑾瑩同時承諾未來會以更成熟、穩定的狀態繼續生活，並持續以演員身分帶來好作品，讓粉絲安心。

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文瑾瑩老公鄭平舞台劇演員

與文瑾瑩從朋友發展成戀人的鄭平，現年46歲，是音樂劇、舞台劇演員。鄭平於2007年出道，曾參演《AIDA》、《洗衣》等多部知名作品，活躍於舞台劇領域。鄭平曾加入由文瑾瑩發起的創作團體「Bachi」，文瑾瑩於2022年執導的短片《現在進行式》，劇本是以鄭平的真實人生故事作為靈感，而《現在進行式》曾入圍富川國際奇幻影展（BIFAN）。

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文瑾瑩手臂痛揭患「急性腔室症候群」

此外，文瑾瑩曾於2017年罕見病「急性腔室症候群」，一度停工，文瑾瑩因手臂疼痛到醫院進行檢查，才揭發惡疾。由於罕見病最嚴重情況需要截肢，文瑾瑩即緊急停工接受治療，並接受四次手術，手臂上留有一條長達30cm的疤痕。文瑾瑩康復後，曾在2019年演出韓劇《抓住幽靈》，之後減產，其間在2021年接拍KBS特別短劇《記憶的醒悟》，再休息3年演出Netflix原創劇《地獄公使2》，之後主要向舞台劇界演出。