三山凌輝暪妻偷㗳人妻花乃瑪利亞 情慾短訊曝光︰命中注定相遇 趣里怨夫逃責

日本男星三山凌輝同趣里結婚不到1年，出軌風波持續燃燒！繼上周《週刊文春》踢爆他與已婚舞台劇拍檔花乃瑪利亞多次密會後，周刊指已掌握二人多次幽會的聊天紀錄。《文春》今日（29日）再爆三山、花乃的曖昧聊天內容，還處處貼合舞台劇《愛的迫降》劇情。三山寫道：「與你相遇是命中注定。」花乃回覆：「我們該不會就此徹底迫降、掙脫現實了吧？」三山隨即附和：「是啊，就和劇中故事一樣，我們雙雙墜入這段宿命之戀了。」報道再指，兩人幽會地點之一，是三山自家公寓的影音室。《文春》拍到於7月8日、9日、11日，花乃連續多日深夜到訪此處，每次待到凌晨才離開。

三山凌輝、花乃瑪利亞瑜伽墊上做運動

醜聞曝光後，三山、花乃沒有半點愧疚之心，演出舞台劇時，三山仍不時到花乃的休息室找女方，製作團隊多次出面提醒他們約束，二人反倒要求劇院開闢專屬獨處空間。每場演出開場前，還會在大廳寬敞區域並排鋪瑜伽墊，一邊拉筋，一邊閒談。工作人員目睹後都詑異表示︰「緋聞剛被曝光，兩人竟毫無收斂！」據悉，三山、花乃自5月底為音樂劇排練起感情升溫，而同一時期，趣里正忙於開拍新劇，需搬離與三山同住的市中心豪宅、暫住娘家，聚少離多。醜聞曝光後，趣里對丈夫的行徑深感震驚，其處境亦令外界同情。舞台劇圈內人士透露：「三山獨自居住過得十分愜意，幾乎天天邀約花乃等共演演員聚餐喝酒。他自己總認為身為團長壓力太大，固然有身為主演的責任重擔因素，但時常酗酒傷到喉嚨、頻繁跑去醫院就醫。」

趣里仍未表態

三山去年8月才與資深演員水谷豐愛女趣里閃婚，並於同年9月誕下愛女，本以為可藉此重建形象，但婚後未足1年即被爆出「雙重不倫」，令外界大感愕然。花乃亦已婚，並於2024年7月誕下一子。另外，日本雜誌《女性自身》最新一期再爆料，指三山凌輝深陷「雙重不倫」醜聞之際，育兒態度亦惹爭議。報道指，三山曾把年僅4個月大的兒子，於深夜帶寺走外出，行為自把自為，未有顧及BB作息時間。報道又指，妻子趣里曾提出希望三山協助分擔育兒工作，但遭三山反駁拒絕，令外界質疑其身為人父卻未盡責任。