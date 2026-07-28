陳家樂曾患腎石注重養生 挑戰人生弱項搵連詩雅學跳舞拉筋 自嘲囡囡只愛聽媽咪唱歌

陳家樂今日（28日）出席保健產品活動，家樂指現在人大了會更注重養生，因為小時候捱得勁，所以會擔心身體，由決定生小朋友開始每年做身體檢查，先管理好自己，才有能力照顧屋企人，至於現時重點管理？他指除了肝之外還有腎：「以前試過生腎石，所以有食保健品，我腰就OK，而家補肝緊要，因為捱夜多，而家都頂到，不過就要用好多時間去回復，回復完都覺得好傷。」

陳家樂已完成《一九七一》戲份

提到他有份參與拍攝電影《一九七一》，家樂指自己戲份已經完成，雖然未有透露太多，但他就表示自己的角色觀眾看到會有驚喜，是前所未見：「我個角色特長係跳舞，都準備咗一段時間，因為呢個係人生嘅弱項，事前有同陳太（連詩雅）去學跳舞同拉筋。」他笑言拉筋過程好痛苦並不浪漫，要太太和老師一人撳住一條腿才能拉，至於現在是否已做到一字馬？他聞言即表示「梗係唔得！」又指太太覺得好奇怪，為什麼那麼容易做到的動作他卻不能做，幸好有老師講解男士的生理結構不一樣。

陳家樂讚老婆有內涵

另外，連詩雅近日為《中年好聲音4》擔任嘉賓，但網民錯重點只留意對方的長腿，家樂笑言不緊要，因老婆有聲色藝，問他最欣賞老婆哪一方面？他即醒目表示是「內涵」：「都好鍾意佢唱歌，真係有比較有傷害，我唱歌個女唔聽，但媽咪唱歌就聽，其實我都唔差，可能媽咪一直陀住佢，所以有特別感覺。」