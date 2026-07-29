90年代艷星吳雪雯凍齡不輸同框視后佘詩曼 曾拒拍三級片遭毒打斷肋骨 嫁富商移居海外

58歲的90年代艷星吳雪雯，自婚後已淡出幕前多年，一直鮮有公開露面，過平靜低調的生活。最近網上流出吳雪雯與佘詩曼等好友聚會的照片，引起網民關注，大讚息影多年的吳雪雯凍齡有術，臉上未見留下歲月痕跡。

吳雪雯凍齡有術

照片中見到吳雪雯與佘詩曼及幾位幕後人員聚會，吳雪雯化上淡妝，以黑白色打扮配襯，皮膚白滑緊緻，完全看不出真實年齡，有指照片攝於2020年。而吳雪雯另一才女閨密梁芷珊，亦曾在社交平台分享吳雪雯的合照，二人外表凍齡，同樣是不折不扣的「美魔女」。

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吳雪雯入行初期氣質清純

吳雪雯早於1987年成為模特兒，入行初期以清純鄰家女孩氣質，加上魔鬼身材火速成名，並接到不少廣告與電影邀約。直到1993年吳雪雯與梁朝偉、張衛健合作演出電影《正牌韋小寶之奉旨溝女》，展現活潑魅力，一度迎來事業高峰。

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吳雪雯一脫成名

吳雪雯隨後為尋求突破，突然改行性感路線，與邱淑貞接拍導演王晶監製的《香港奇案之強姦》。吳雪雯不但露點演出，更與鄭浩南多場大膽激戰，讓吳雪雯一脫成名，風頭甚至與邱淑貞平分秋色，成功躋身當紅性感女星之列。

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吳雪雯淡出赴英進修

走紅後的吳雪雯卻被有勢力人士覬覦，遭威逼繼續接拍三級片、艷情電影。有傳因吳雪雯拒絕而招來橫禍，某日深夜在灣仔街頭遭多名大漢圍毆施暴，吳雪雯當場被打斷兩根肋骨，事後令吳雪雯身心受創，決定退出演藝圈。其後吳雪雯遠赴英國進修室內設計，畢業後一度轉職從事設計工作，過平凡人生活。

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吳雪雯婚後誕下仔女

吳雪雯於2001年與拍拖8年的印刷業富商楊耀宗結婚，二人育有一子一女，婚後吳雪雯專心相夫教子，過豪門少奶奶生活。梁芷珊早年曾曝光好友的近況，據稱吳雪雯已帶一對仔女移居海外展開新生活。

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葉子楣曾被有勢力人士威嚇？