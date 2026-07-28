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鄺美雲贊助港姐礦泉水轉身份撐師妹 大師姐教路：從容自在樂在其中

影視圈
更新時間：20:15 2026-07-28 HKT
發佈時間：20:15 2026-07-28 HKT

鄺美雲以港姐贊助商身份，到中環出席礦泉水港澳地區總代理頒授儀式，並邀得應屆12位佳麗參與好水好生活分享會，好友米雪、陳百祥和黃杏秀亦有到場支持。

鄺美雲會支持港姐決賽

身為港姐大師姐的鄺美雲，今年以贊助商身份支持今屆香港小姐活動，為大會提供礦泉水，供12位佳麗拍攝外景及日常飲用，並會全力支持8月30日的《2026香港小姐競選》決賽，問今年會擔任評審嗎？她稱早幾年曾擔任評審，今年會休息一下，改以贊助商身份亮相。

鄺美雲讚佳麗狀態好

談到選擇贊助《港姐》，鄺美雲指是年度盛事，又稱讚12位候選佳麗的精祌和狀態都非常好，談到師妹想向她請教口才、保養及儀態，她指自己也同樣是一直學習中，會從別人的優點、保持正能量及服務社群的精神中不斷學習，覺得這些非常重要。至於有何貼士給師妹應付決賽？她希望師妹在比賽中從容自在、樂在其中，不要太緊張，最後誰跑出亦很難說。談到同時經營珠寶和礦泉水生意，鄺美雲指不覺得忙碌，因自己也樂在其中。

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