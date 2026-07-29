姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉

縱橫影壇大半生的姜大衛出身於演藝世家，父親嚴化（姜克琪）和母親紅薇皆為演員，姜大衛與胞兄秦沛、同母異父弟爾冬陞均投身演藝事業。姜大衛首部參演電影為1951年的國語片《別讓丈夫知道》，當時年僅四歲的他以童星身份出道，到了60年代，姜大衛參演著名導演張徹的功夫武打電影走紅，成當年的一線武打小生，風頭一時無倆。

姜大衛19歲外孫曹保熙暴風式成長

姜大衛在1974年與李琳琳結婚並育有姜依蘭、姜依文兩女， 李琳琳在48歲的高齡誕下兒子姜卓文，不過只有姜卓文繼承爸爸衣鉢做藝人。大女姜依蘭在2007年與藝人曹永廉結婚，想不到曹永廉的19歲大仔曹保熙（Brandon）盡得公公和爸爸演藝事業的基因，非常熱愛音樂，曾經在爸爸曹永廉內地舉行的演唱會彈結他，星味比爸爸還要強勁。

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曹保熙帥氣外表超越爸爸曹永廉

歌手出身曹永廉在1994年入行後曾推出過三張個人專輯，曾經在1994年《十大勁歌金曲頒獎典禮》奪得「最受歡迎新人獎（男歌星）銅獎」，不過因當時樂壇競爭激烈，唱片公司發展不順，結果曹永廉在1998年轉型成為演員並加入TVB，但近年曹永廉決定重拾歌星夢，與馬國明和蕭正楠等人在內地舉行巡迴演唱會，有網民發現今年4月在佛山站，曹永廉的大仔曹保熙為爸爸彈結他，相片近日在網上再瘋傳，曾被讚為「花美男」的曹保熙暴風式成長，留有一頭到肩的長鬈髮、身形高䠷纖瘦，帥氣外表已經超越爸爸曹永廉及外公姜大衛，極具潛力進軍娛樂圈。

曹保熙抱住結他上台伴奏無怯場

相中所見，當時只有18歲的曹保熙抱住結他上台伴奏，面對大批觀眾完全無怯場，表現非常淡定，台風十足，他曾留言：「今次係我第一次踏上真正嘅大舞台！多謝年輕瀟灑嘅爸爸曹永廉、玉樹臨風嘅蕭正楠，同埋才貌雙全嘅馬國明，畀我呢次機會感受大舞台！多謝屋企人同埋朋友畀我哋嘅支持同鼓勵，仲幫我哋影咗好多相同影片！多謝台前幕後所有工作人員，令到我15分鐘嘅演出順順利利（同埋影到呢啲靚相），雖然我嘅結他路只有三年，但係呢幾年都學識好多嘢，識到好多人，有好多個「第一次」，希望下次演出能夠再見。」不少網民睇完曹保熙的彈結他嘅片段後，都大讚他「有型、有才華」，但爸爸曹永廉曾否認要培育兒子入行，雖然有夾band，但未有聽過他對這行有興趣，他又指兒子今年入讀大學，目前學業為重，待完成學業由他自己決定未來的路。

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曹保熙出身超強演藝世家：

曹永廉是圈中出名「廿四孝爸爸」

曹永廉是圈中出名是「廿四孝爸爸」，雖然曹永廉平時拍劇日夜顛倒，但他絕不忽略家庭生活，還親自包辦家務，他笑言自己小時候與三位兄弟也會輪流做家務，因此現在只要不用開工拍戲，他都會留在家中親自買餸煮飯，甚至連抹地、洗碗都一手包辦，兒子看到爸爸親自動手，也變得非常樂意分擔家務，當曹永廉要求他摺衫或收拾玩具時，兒子從來都不會抱怨。為了爭取相處時間，曹永廉阿示：「不論早瞓夜瞓，我都會早啲起身，同個仔一齊去跑步。」曹保熙和曹曦文兩兄妹感情要好，原來阿廉與太太在囡囡出世時，早就準備了「秘密武器」來培養他們的手足之情，當時兩公婆特意買了一部「巴斯光年相機」，並告訴哥哥這是妹妹的禮物，同時向他解釋，爸爸媽媽和哥哥未來都會用很多時間陪伴妹妹。這招「心理戰」不但讓哥哥覺得自己像個充滿責任感的大人，更讓他與父母一樣對妹妹疼愛有加。