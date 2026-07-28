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94年亞姐曹央雲昔日山頂獨立屋愛巢以6億易手 成今年二手市場最大額成交 年過半百保養得宜與兩女似姊妹

影視圈
更新時間：21:30 2026-07-28 HKT
發佈時間：21:30 2026-07-28 HKT

1994年亞姐季軍曹央雲曾居住的山頂加列山道73號獨立屋，近日以6億元天價易手，更創下今年二手住宅市場的最大宗交易紀錄。近年不時周遊列國，又多度飛到英國陪伴女兒的曹央雲，多年來保養得，完全不似已年過半百，而她的一對寶貝女更越大越靚有氣質。

曹央雲昔日山頂愛巢於2010年易手

山頂加列山道73號的獨立屋，實用面積高達7,022方呎，連7,000呎巨型花園，兼望南區無敵海景，原業主於2010年購入，如今以高達6億元放售，賬面勁賺1.45億。據悉該獨立屋的「再上一手」業主為前嘉域集團主席何永安，早年他曾與曹央雲在大宅內共築愛巢。而此幢獨立屋曾在2014年遭匪入屋企圖爆竊。

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曹央雲5年前放售物業賺1.73億

今年52歲的前亞姐曹央雲育有兩女，23歲大女Audrey及17歲細女Promise。曹央雲雖然是單親媽媽，但有指多年來眼光獨到又投資有道，在物業市場屢有斬獲，多年前已傳出其身家高達7億。其中曹央雲於2006年以約5,708萬購入位於山頂紅莓閣的洋房，於2021年以約2.3億元放售，持貨15年賬面狂賺近1.73億元。

曹央雲2009年曾報警稱被毆打

有指家境一般的曹央雲，當選亞姐季軍後，曾短暫在娛樂圈發展。其後曹央雲與富商何永安誕下兩女，卻在2009年4月曹央雲報警稱遭人襲擊受傷，並由救護車送院，而涉事單位正是加列山道大宅。

曹央雲曾入稟小額錢債審裁處索償

曹央雲今年6月曾被見到現身小額錢債審裁處，據悉因2019年在一家六星級酒店內的髮型屋整頭時，身上的價值數萬元名牌新西裝外套，不慎被損毀，事件擾攘長達7年仍未解決，因此曹央雲入稟控告中環的星級髮型屋索償。

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