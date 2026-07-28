《中年好聲音》四代同堂齊賀壽 美容公司老闆筵開六席慶生 譚輝智攜妻甜蜜合唱 涂家堯大讚壽星女「歡樂組組長」

美容公司老闆Fanny姐日前在中環筵開六席慶祝生日，廣邀《中年好聲音》第一至四季的歌手及大批圈中好友出席，實行「中聲四代同堂」齊齊賀壽，場面星光熠熠，非常熱鬧。當晚全晚高潮除了溫馨獻唱，更有別開生面的抽獎環節，送出原個榴槤，惹來全場爆笑。

中聲家族大集結

晚宴幾乎雲集《中年好聲音》各季人氣選手，包括「中一」的李佳、涂家堯；「中二」譚輝智、劉威煌、顏米羔、甘永傑；「中三」的劉洋、曹越；以及「中四」的許美琪、黃建東等，眾人碰面即雞啄唔斷，傾到唔捨得走。此外，多位星級嘉賓亦有現身支持，見有資深歌唱老師韋綺姍（Rita）、賈思樂、前TVB高層何麗全、朱晨麗、吳業坤等，場面極之熱鬧。

現場佈置別出心裁，打印了大量壽星女Fanny姐的個人靚相作裝飾，更準備了五個大蛋糕，當中最搶眼一個是兩層高的粉紅色玫瑰花蛋糕，立體玫瑰花瓣層層堆疊，手工精緻，眾人都紛紛舉機打卡。

眾星輪流獻唱祝壽

晚宴上，每位歌手都有向壽星女Fanny姐獻唱祝賀，歌手們在台上落力獻唱，一眾賓客亦聞歌起舞，在台下齊齊跳舞助興，全場氣氛高漲。韋綺姍與賈思樂這對「鬼鬼哋」組合合唱《Somewhere out there》，更幽默笑說：「我哋兩個都係鬼鬼地，所以唱英文歌。」劉洋以《Without You》展示澎湃唱功，李佳送上《你為了愛情》，涂家堯深情演繹《一生中最愛》，譚輝智更與太太甜蜜合唱《夏日傾情》，場面溫馨。吳業坤、甘永傑、劉威煌則合唱《浪花一朵朵》搞熱氣氛，而黃洛妍就以《如願》為壽星女送上祝福。

榴槤做獎品勁搞笑

抽獎環節同樣精彩，除了送出豐富現金、禮物，更別出心裁準備原個榴槤作為獎品，令在場嘉賓笑聲不絕。首次參加Fanny姐生日會的涂家堯表示：「Fanny 姐是歡樂組組長，經常會搞大小不同的聚會。今年第一年參加Fanny姐生日會，感謝對方邀請。當晚除咗能夠同中一、二、三嘅戰友見面敘舊之外，仲認識咗幾位中四嘅師弟妹，場面非常熱鬧，玩得好開心。」晚宴在歌聲與歡笑聲中度過，眾人大讚Fanny姐熱情好客，齊聲祝福她生日快樂，各人盡興而歸。