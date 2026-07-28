非份之罪丨「恐怖情人」改編2012年美國真人真事 何沛珈貼身監視劉佩玥成最大嫌疑人

無綫電視（TVB）劇集《非份之罪》本周進入結局篇，最後一個單元「恐怖情人」亦已經登場，《恐怖情人》取材自2012年發生於美國的真人真事，36歲的美國修車技師Dave Kroupa離婚後在交友網站先後結識了Liz Golyar及單親媽媽Cari Farver，期間Dave與二人離離合合，豈料因而引發連串恐怖後遺。戴夫長達接近4年時間受到瘋狂滋擾，包括接連的恐嚇簡訊與郵件，以及連串手段極為殘忍的破壞性行為。警方深入調查後，驚揭事件真相竟比戲劇更戲劇性，完全體驗咗「愛嘅反面就係恨」的恐怖極致。，

一件陳年裙褂或成破案關鍵

今次「恐怖情人」主角、室內設計師「游有方Davis」阮浩棕與前妻「文雅淇Angie」劉佩玥因性格不合離婚。有方母親「姚慧蘭」黎燕珊為兒子求姻緣，竟算出有方將遇桃花劫，並與共同歷劫者才是其真命天子。阮浩棕於酒吧認識女靈媒「蕭紫遙Sylvia」余思霆並一見鍾情，對女方展開熱烈追求的同時，卻不斷與前妻劉佩玥巧遇，阮浩棕和余思霆調情期間，指出阮浩棕遇到真命天子的徵兆是「金太陽，五月雪，火燒天」，所有都與他與劉佩玥的偶遇極之脗合，何沛珈一件陳年詭異裙褂，或成破案關鍵。

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網民最關注的當然誰是「恐怖情人」

昨晚第一集播畢後，網民最關注的當然誰是「恐怖情人」，當中呼聲最高的，是飾演劉佩玥閨密的何沛珈，皆因每次只要劉佩玥提到或遇到阮浩棕，何沛珈總會想盡辦法扯開話題甚至拉開劉佩玥，加上何沛珈經常向劉佩玥流露古怪眼神、對劉佩玥喜好撩如指掌，兼十足十貼身膏藥，被推為「恐怖情人」似乎理所當然。由於昨晚主角全然安好，網民還熱估到底阮浩棕還是劉佩玥是新單元死者，甚至有人懷疑劉佩玥如此「神出鬼沒」、兼余思霆在最後一幕中完全見不到碌了落山腳的劉佩玥，令不少網民懷疑劉佩玥其實一早已死。除了「生死」，劉佩玥放輕聲線飾演溫柔賢淑、善解人意、入得廚房出得廳堂的賢妻Angie，確實引起高度關注，網民讚她劇中「把聲好溫柔」之餘，又大讚她在新劇「仙氣滿瀉」，當中尤以望著漫天木棉花飛舞時、拿出手機開心自拍一幕最Pure最True。另劉佩玥與阮浩棕的甜蜜對望及連環甜笑，亦釋出了滿滿的粉紅氣泡，大大增加了二人的CP感。

劉佩玥三度與阮浩棕合作

今次是劉佩玥繼《隱形戰隊》和《隱門》後，第三度與阮浩棕合作，阮浩棕笑言自己的螢幕初吻就是獻給了劉佩玥並坦言與對方合作舒服又放心：「嗰時拍《隱門》都係同阿Moon演CP，當時我第一次拍咀戲比較緊張，今次合作再有啲親密戲已經從容好多，冇咁尷尬同怕醜，同佢嘅戲係好舒服放心，我哋對對方都有絕對嘅信心會知道對方交咩出嚟。」而劉佩玥和阮浩棕這段關係原來深受網民歡迎，有網民在Threads開po：「見到佢有幾個shot hold住個畫面幾耐，搞到我連個account名都記得，之後走咗去search又真係有喎，懷疑嗰一個follower其實就係因為佢哋互fol。」 不過兩人的IG帳號處於不公開狀態，有人笑言：「如果好多人follow會5會公開ac？」、「呢個單元虐戀嚟，要準備定紙巾。」、「我估moon係恐怖情人，係咁跟蹤前夫，之後仲會煮咗情敵嚟食。」甚至有人稱已經私訊的劉佩玥，等候她的回覆。

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