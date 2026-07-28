波波黃婧靈入元朗歎惡魔雞煲 激讚醃三文魚刺身Fusion味濃

昨晚飲食節目《美食新聞報道》中，大廚葉世昌帶黃婧靈（波波）山長水遠來到元朗覓食，為的就是一鍋招牌惡魔雞煲。熱騰騰的雞煲上桌香氣四溢，越食越精彩，而且內有乾坤，雞腎、魚鰾應有盡有。波波則鍾情開胃菜生醃三文魚刺身，大讚非常開胃︰「三文魚刺身係日本嘢，加埋用泰國、潮州嘅醬料撈成，好有Fusion感覺！」食完雞煲還未完，只要加上上湯便可以用來打邊爐。此店的牛魔王拼盤同樣精彩，連較少吃到的牛胸爽都有提供，就算老遠來到都覺值回票價。

追蹤謝霆鋒美食

此外，今集施焯日（Arthur）就帶葉靖儀（Michelle）出動，追蹤謝霆鋒美食地圖，來到筲箕灣東大街一間屹立逾20年的麵店，Arthur自言由細幫襯到大，二人照辦煮碗點了霆鋒至愛的食物，包括炸魚皮、崩沙腩撈粗麵、厚切爆漿西多士，食到贊不絶口。