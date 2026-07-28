Zendaya蜘蛛腳髮型搶老公風頭 Steve Lacy揭「黑鳳凰」真身

Marvel新作《蜘蛛俠：英雄重生》（蜘蛛俠4）於香港時間今早在荷里活杜比劇院舉行洛杉磯首映禮，湯姆賀倫（Tom Holland）、Zendaya、Sadie Sink、Jacob Batalon、Jon Bernthal等主要演員悉數現身紅地氈，為7月31日的公映作最後宣傳。湯姆賀倫接受訪問時憶述與蜘蛛俠一角同行多年的心路歷程，形容能夠第4度飾演此角色乃「一生的禮物」，並笑言只要作品叫好叫座，願意一直演下去，「只要他們仍要我，我就會一直做。」他亦透露，是次故事發生於《蜘蛛俠：不戰無歸》4年後，Peter Parker已默默保護紐約多時，但其超能力出現重大轉變，令劇情基調較以往3集更為成熟但黑暗。

Marvel未證實傳言

至於Sadie在戲中飾演的角色，坊間盛傳她將演繹《變種特攻》成員「黑鳳凰」Jean Grey，首映紅地毯上，唱作歌手Steve Lacy受訪時被問最喜歡戲中甚麼角色，他答：「Jean，雖然她是奸角，但我不知道，就是喜歡。」其歌曲《Oh yeah?》用作《蜘蛛俠4》插曲。不過，Sadie是「黑鳳凰」的說法暫未獲Marvel官方正式證實。湯姆早前甚至在社交平台公開否認Jean Grey現身此片，故有關角色身份仍屬未知數。紅地毯造型方面，Zendaya穿Ashi Studio高級訂製系列黑色緞面束腰裙，配以蜘蛛觸角髮型，再次搶鏡。