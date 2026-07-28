愛回家｜大小姐林淑敏自立門戶咭片電話大有來頭 「龍力士」鄭世豪發文寸某人假到癡線？

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》將於8月7日播出大結局，劇情發展連日來成網上熱門話題，在昨晚（27日）播出的一集，「大小姐龍力蓮」林淑敏一心成為接龍集團的接班人夢碎後，在老公「送水輝」許家傑的鼓勵下，成功在某小島自行發展渡假村，最後「大小姐龍力蓮」林淑敏決定自立門戶成立新公司，不再作為「大龍生」羅樂林的工具人。

「大小姐龍力蓮」林淑敏離開的同時，「熊尚善」滕麗名亦向「大龍生」羅樂林請辭，接龍同一時間失去兩大高層。林淑敏在網上貼出「力蓮集團」的咭片，想不到有《愛回家》忠粉發現林淑敏辦公室直線電話大有來頭，甚至連其公司地址都引起熱話。因為離巢而「被離家」的「龍力士」鄭世豪，日前亦有轉發成為接龍接班人的片段，他坦言自己已無心戀戰，但叮囑爸爸不要給「假到癡線XXX就得了」，擺明寸爆林淑敏。

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在昨晚播出「我唔會再做工具人！」上，雖然「大龍生」羅樂林一向認為長女最能幹，但受傳統觀念影響，龍家繼承人位置由三房「Joe少龍舟」何晉樂奪得，結果令「大小姐龍力蓮」林淑敏失落心碎，最後在老公「送水輝」許家傑的鼓勵下，不願再被家族當作「工具人」而憤然告假並決意離開接龍，當「大小姐龍力蓮」林淑敏向「大龍生」羅樂林派由她一手成立的力蓮集團」咭片時，「大龍生」羅樂林嬲爆地掟落地下，但「大小姐龍力蓮」林淑敏依然一臉霸氣。有《愛回家》忠粉發現林淑敏辦公室直線電話同同熊家關係密切，原來這個電話是八姨婆電話：「八姨婆死咗好耐啦，嗰電話回收都唔出奇，死咗嗰集詳細睇返901集。」、「留名想睇大小姐點回應。」、「聽日233575可能畀心打爆。」 亦有人為大小姐的請辭感興奮：「恭喜大小姐終於離開接龍，離開個渣男。」、「這是不是一個伏筆？大龍生眾叛親離生意失敗破產，大小姐做白武士？」、「咁佢老竇的確係嘅，最衰係重男輕女。」、「雖然大龍生無情無義，但大小姐依然不忘自己係龍家一分子，力蓮集團網址用 lung.com.hk 而唔係用 linda.com.hk」、「地址仲係威龍商業中心？？」、「大小姐，email address點解仲係lung.com.hk????都脫離咗龍氏集團囉，啲叫你秘書改返佢，再印過卡片啦！」

在日前播出的一集，「大龍生」羅樂林一向認同大女是龍家最能幹的一人，可惜礙於女兒身，最後在元配小柔墓前剖白，坦言本來計劃由「龍力士」鄭世豪做接龍接班人，但可惜他已經離開龍家，最後決定交棒予三房兒子「龍舟阿Joe」何晉樂，原因竟是Joe在公司凝聚力比龍力蓮較佳。「龍力士」鄭世豪亦有在IG回應：「爸爸，我冇心戀戰，你交畀你所想就得了，千萬不要畀隻只不停扮好人、包裝自己，實質係做緊損人只利己、假到癡線嘅XXX 就得了。」鄭世豪的矛頭直指林淑敏。鄭世豪在2024年4月被傳即將離巢，但他一直未有表態， 當時「大小姐」林淑敏在接受傳媒訪問時，代為證實了鄭世豪離巢的消息，隨後 鄭世豪發表離巢感言時，字裡行間流露不滿，直指離巢一事「居然被某人好肯定地證實了」，事後，林淑敏坦言自己「衰多口」，對於引起風波感到抱歉，並表示與鄭世豪的關係不會因此改變，深信「一家人冇隔夜仇」。 鄭世豪直認當時的確感到不開心：「正如睇電影都不會劇透，正所謂劇透乜乜乜，我拍完了最後的集數，未知會如何播出，大家問我時我都不夠膽回覆。當確定離開，當時也和愛回家家人交代，我是希望播出最後一集再交代此事。」

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