《SHINE ON!》保良慈善演唱會丨曾比特孖雲浩影做義工送暖 何猷亨：每人都擁有屬於自己的光芒

《SHINE ON! 保良慈善演唱會》將於2026年8月14日假紅磡香港體育館隆重舉行！演唱會眾星雲集，善心滿溢，其中曾比特（Mike）、雲浩影（Cloud）、劉洋、龍婷及余宗遙（Dez），今日特別到訪保良局探訪保良局服務使用者，與他們一起唱歌、玩遊戲，並送上禮物及祝福，傳遞關愛與正能量，同時為即將舉行的慈善演唱會揭開序幕。

義工以熱身遊戲「音樂傳球」打破隔膜

一眾參與演唱會的歌手及藝人，今日上午到達保良局總部，化身義工探訪多位保良局服務的兒童。活動開始時，一眾義工與兒童以熱身遊戲「音樂傳球」打破隔膜，迅速拉近彼此距離。其後，幾位少女帶來精彩Busking表演，與歌手及藝人們以歌會友，互相交流，現場洋溢歡樂氣氛。活動期間，義工們與服務使用者分享生活點滴，更送上精心準備的禮物，傳遞關愛與溫暖。

何猷亨指歌手善長照亮身邊有需要的人

節目籌委會主席暨保良局副主席何猷亨先生認為是次演唱會以「SHINE ON!」為主題，代表每個人都擁有屬於自己的光芒。無論是歌手、善長還是服務使用者，都可以發揮自身影響力，照亮身邊有需要的人。

曾比特雲浩影首次拍檔做義工

保良局譚毓楨主席聯同服務使用者向歌手義工致送感謝狀，以表彰他們熱心公益及支持保良局服務。曾比特及雲浩影亦於活動上分享是次參與義工服務的感受。Mike表示小朋友在活動中表演唱歌的時候十分純粹和真摯，他鼓勵小朋友即使遇到困難也不要輕易放棄。雲浩影則分享，與Mike相識10多年，這是首次一起支持保良局做義工，她勉勵小朋友要保持追夢的初心和純粹，只要享受追夢的過程，成敗得失並不重要。