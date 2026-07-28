鄧小艾曾欲為新馬師曾離世自殺：我接受唔到  憶遭祥嫂公開暴打經過  後明白「媽媽都好慘」

已故「慈善伶王」新馬師曾（祥哥）鄧永祥先生，在粵劇及電影界的輝煌成就，至今仍為人津津樂道。近日，其次女鄧小艾（鄧翠玉）罕有地接受網台節目《蓉蓉細語》的訪問，向資深傳媒人徐蓉蓉憶述了許多關於亡父鮮為人知的往事與家庭秘聞。在訪問中，鄧小艾坦言因父親離世的打擊，曾一度產生自殺念頭，並分享了自己如何走出陰霾，以及對父母的複雜情感。

鄧小艾因爸爸離世曾萌輕生念頭

鄧小艾在訪問中透露，自己從小就備受父親新馬師曾的百般寵愛。祥哥為了將寶貝女兒留在身邊，甚至不准她到海外求學。父女情深，也因此當祥哥於1997年離世時，鄧小艾完全無法接受事實，陷入巨大的悲痛之中，更坦言當時「差點是自殺死的」。

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鄧小艾到現時仍放不下爸爸

她憶述，當時幸得一位朋友不離不棄的陪伴，花了整整一個多月的時間，陪她吃飯、陪她入睡，在日常起居上給予無微不至的照顧，才幫助她慢慢走出情緒的幽谷。為了悼念父親，在之後的一年多時間裡，她堅持不懈地到父親的墓前哭訴，傾吐思念。鄧小艾在訪問中語帶傷感地表示，即使事隔多年，「直到現在都未能完全放得低」。

鄧家一直「父慈母嚴」

談及家庭生活，鄧小艾形容家中一直是「父慈母嚴」。祥哥絕少對子女們動手，反之母親祥嫂（洪金梅）則擔當「嚴母」的角色，「打到飛起」。她憶述，自己18歲那年，有一次因為貪玩，在深夜參與電影拍攝工作前偷偷溜去玩樂，結果在片場化妝準備拍攝時，被聞訊趕至的祥嫂當眾「打咗一身」，所有工作人員都嚇得不敢出聲。

鄧小艾慢慢了解祥嫂背負壓力

然而，隨著年歲漸長，鄧小艾慢慢理解了母親當年的壓力與苦衷。她表示祥嫂當日於眾人面前打自己，極可能是跟承受住爸爸的壓力有關：「阿爸唔同我哋講，但可能會同阿媽講，如果我冇咗粒女，你點樣賠番畀我？阿媽一直都背負住呢啲壓力」。她透露，祥嫂曾哭著對她說，自己之所以要用嚴厲的方式管教子女，是因為她必須全心全意地照顧丈夫。祥嫂剖白，如果她不這樣做，「可能不會有今天的新馬師曾」。鄧小艾表示，長大後才明白，媽媽為了維繫家庭、成就爸爸的事業，犧牲了與子女們的關係，承受了巨大的壓力，不禁感嘆：「其實她都好慘」。



防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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