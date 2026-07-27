昭昭首本噴血寫真集吳哥窟取景 全不P圖展現女性成熟美：唔使同十八廿二比較

久未露面的昭昭(陳昭昭)今日宣布推出入行以來第一本寫真集，名為《昭然》。影集由黎文卓導演監製，遠赴柬埔寨吳哥窟世界七大奇景取景，將異國古蹟的磅礡氣勢與昭昭的個人魅力完美融合。

昭昭以寫真集回歸

昭昭在寫真集中嘗試多種造型，包括優雅晚裝、古典旗袍，以及令人眼前一亮的噴血泳衣照，展現不同面向的女性風采。整個製作過程耗時超過三個月，目前已完成拍攝並進入編輯階段，預計今年10月正式面世，令不少粉絲相當期待。

昭昭寫真集呈現最真實自己

昭昭表示，這本寫真集以最自然、最真實的自己展現給觀眾，全書不經任何P圖修飾，希望帶出女性成熟的獨特美感。她說：「不同年齡的女性有不同嘅美態，無需要同十八廿二比較，反而樂於接受每一個時刻嘅自己，活在當下最重要。」

昭昭寫真集10月面世

昭昭透露，整本影集製作時間超過三個多月，從籌備、拍攝到後期編輯都親力親為。目前已進入編輯階段，估計10月可以面世，令大家非常期待。她希望透過這本寫真集，鼓勵每位女性擁抱自己的年齡與經歷，自信地展現真我。

