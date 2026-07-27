《愛回家》「氹仔」陳戩浩過大禮 名錶鑽戒閃爆全場 未婚妻梁詠祈曾參加《造星3》

27歲的前TVB男星陳戩浩，去年向女友梁詠祈求婚成功後，兩人於昨日（26日）正式舉辦過大禮儀式。儘管昨日適逢颱風紅霞襲港，天文台更一度懸掛9號風球，但惡劣天氣無阻這對準新人的喜事。陳戩浩偕同一眾兄弟團，攜帶豐厚聘禮浩浩蕩蕩抵達女方家中。從兩人在社交平台分享的照片可見，男方準備的聘禮極具份量，當中包括花膠、魚翅及海參等名貴海味，配搭傳統唐餅、生果籃以及一隻巨型大燒豬。首飾方面亦相當吸睛，除了有一大四小對龍鳳鈪外，更備有勞力士名錶及紅寶石戒指，盡顯誠意。儀式順利完成後，梁詠祈在社交平台發文感謝雙方父母及親友幫忙，並笑言：「過大禮，禮成！成功落訂，9號風球都打唔甩啦！」同時向親朋好友預告準備接收「紅色炸彈」。

陳戩浩曾於《愛回家》飾演「氹仔」

陳戩浩為2017年第29期TVB藝員訓練班學員。在訓練班時期，他因擁有濃密眉毛及黝黑膚色，曾被導師鄭丹瑞冠以「劉青雲」的稱號。畢業後他正式加入TVB開展演藝生涯，曾參與演出《七公主》及《十八年後的終極告白》等多部劇集。而在入行近9年的生涯中，他最為觀眾熟悉的代表作，是在處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演澳門大學電影學會會長「氹仔」一角。劇中他與朱凌凌（吳偉豪飾）相當投契，令金城安（周嘉洛飾）大發醋意，一度成為「安凌CP」之間的第三者。

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陳戩浩3月離巢娶《造星3》女友

陳戩浩於今年3月正式宣布離巢，消息一度令不少網民感到意外。雖然事業迎來轉變，但他的感情生活卻開花結果，即將與他步入婚姻殿堂的準新娘梁詠祈，同樣擁有演藝經驗。梁詠祈曾參加過ViuTV的《全民造星3》於83強止步，兩位準新人雖然分別出身於不同電視台的節目，但無阻雙方感情發展，如今更克服9號風球的考驗順利完成過大禮，即將攜手踏入人生新階段。

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