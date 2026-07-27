Anson Lo晒波鞋照反擊「長腿」疑雲 赤柱街頭攬錫Ivy So勁纏綿丨追蹤

ViuTV翻拍人氣韓劇《金秘書為何那樣》，由MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）夥拍COLLAR的蘇雅琳（Ivy So）首度擔正，分別飾演自戀副會長「李英俊」與全能秘書「金微笑」。劇集開拍至今話題不斷，《星島頭條》日前連日直擊劇組在赤柱通宵拍攝，兩位主角於街頭纏綿，甜蜜場口連環上演。而Anson Lo今日就因一輯拍劇照片被網民取笑雙腳比例似「假腳」，他以波鞋照疑似在社交網作出回應，表現大方。

Anson Lo身穿筆挺西裝現身

當日下午5時許，Ivy So率先在赤柱街頭拍攝獨角戲。身穿粉紅外套配短褲的她獨個兒倚在牆邊，津津有味地吃着雪條，神情投入。拍罷這個場口後，未幾，Anson Lo乘坐七人車抵達現場，二人即換裝火速埋位。Anson Lo在炎炎夏日，身穿筆挺西裝現身，並站在街頭等待Ivy So，將文件遞給她，簡單場口順利完成後，二人回到附近酒店稍作休息。

Anson Lo、Ivy So依依不捨

直至入夜，劇組在行人專用區拍攝重頭戲。現場所見，Anson Lo拖着一身OL打扮的Ivy So漫步送她回家，兩人離別前依依不捨。正當氣氛越發曖昧時，Ivy So突然衝口叫了一聲「老公」，Anson Lo當堂愕然，繼而肉緊一手將她拉入懷中攬實，又在她額頭輕輕一吻。眼看快要接吻之際，附近忽然傳來男人一聲大喝「我反對」，嚇得二人即時彈開；Ivy So尷尬大叫「老豆！」，Anson Lo則慌張地連聲叫「Uncle」，浪漫場面秒被「岳父大人」喝止，場面搞笑。其後，Anson Lo換上另一套西裝，拍攝送禮物給Ivy So的戲份。見女方接過禮物笑得開懷，Anson Lo即雙手插袋、面露得戚「Chok爆」笑容，型爆轉身離開，神還原角色的自戀本色。

Anson Lo瘀傷妝驚喜現身

接近凌晨時分，劇情走向另一高峰：Ivy 買外賣後，只顧低頭撳手機步行回家，原來是嘴角及鼻子化着瘀傷妝的Anson Lo在她家樓下等候，Ivy驚呼「李生，你同人打交啊？」說完即拽他入屋療傷，場面溫馨。Anson Lo連日為新劇捱夜通頂，只見他不時要飲齋啡提神，而在炎熱的天氣下，他身穿西裝亦毫無怨言，相當專業，更不時與途人打招呼點頭，表現親民有禮，而當日拍攝直至清晨近6時才收工。

AL在社交平台晒波鞋照疑低調回擊「長腿」指控。

Anson Lo親證明貨真價實

然而，劇集未出街已引發熱議，有網民將現場拍到的照片放上網，指Anson Lo雙腿比例被指過分修長，惹來「對腳好似假腳」、「鞋底有冇半尺厚」等批評。Anson Lo今日在社交平台的限時動態上載一張穿上波鞋的雙腳特寫，並未附帶任何留言，疑似以實際行動低調回擊「假腳」及增高鞋墊的指控，親證明貨真價實。