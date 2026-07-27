周家蔚拜師學藝奪國際廚藝銀牌 經營「洪家班」品牌醬料要洪金寶審批 「拜金港姐」蔡嘉欣想生多個遭老公反對

周家蔚、蔡嘉欣今日出席ViuTV節目《人妻私房料理》拍攝，兩位人妻親手大展廚藝，分別由嘉欣炮製清燉牛肋條、沙薑炒脆肉鯇，家蔚則烹調家鄉菜毛豆年糕炒蟹及煎蝦餅，並由主持陳安立品嚐。周家蔚談到菜式追求簡單又特別，並非自己「撚手小菜」但希望引起觀眾興趣，能夠按節目步驟烹調。

周家蔚廚藝獲老爺洪金寶認可

周家蔚謙稱廚藝尚算獲老爺洪金寶認可，經常會到訪一起吃飯，為求進步更拜師中菜名廚學藝：「啱啱喺馬來西亞國際廚藝比賽攞咗一個銀牌，因為之前拜師陳國強師傅，成為第10個徒弟，我哋四個徒弟組成『美女廚神隊』參賽，煮人圍五個人嘅蟹牛宴，我主力負責素菜部份。」對於學藝進入中菜殿堂，她自謙僅踏進領域第一步，尚有許多學習空間。家蔚近年積極參與「洪家班」品牌經營，推出許多周邊產品，透露將會包括調味醬汁，利用江瑤柱等中國傳統最好食材製作XO醬與馬拉盞等，全數要令洪金寶喜歡才推出市面。

周家蔚為「七魔女」年紀最細

周家蔚早前為「七魔女」成員文頌嫻慶祝50歲生日，她笑指：「我仲未『入五』年紀最細係我，差七年先到，唔驚！大家都仲好靚、狀態好好！」雖然將蛋糕上的5字不停倒轉仍未變成2字，但家蔚覺得年齡只是數字，大家只是不斷長大變得成熟。

蔡嘉欣產後復工未修身尚有九磅

「拜金港姐」蔡嘉欣上月初誕下首胎兒子，剛完結坐月便急不及待復工亮相幕前，她欣喜地表示有工作邀請自然要把握，不管產後未完全回復狀態：「未修晒身㗎，靠啲衫遮住，仲有九磅未修！」兒子即將滿兩個月大，嘉欣透露目前打算舉辦簡單輕鬆的百日宴，更直言不會封肚：「我想生多個！但老公唔肯，仲未傾掂！我覺得男女都ok，想湊成一對。」周家蔚作為兩子之母，隨即開玩笑指男人成為人父便會「突然好大壓力」，自己亦因為商量不果所以才沒有女兒。

