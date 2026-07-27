大AL張武孝數碼港開唱爆70歲後體能急跌 盧海鵬聲如洪鐘「開咪」力撐

由新世界娛樂呈獻《大AL的音樂歷程》演唱會將於8月21日在數碼港商場中央表演場舉行，為隆重其事今日舉行記者會，圈中好友盧海鵬、夏韶聲、陳友、鄭子誠、謝雪心、姚正菁及林寶玉等出席支持！其中年屆84歲的盧海鵬現身時精神狀態良好，雖然行動略顯不便需由專人攙扶，但在舞台與大AL (張武孝)，對話時仍聲如洪鐘，更開玩笑指：「盧海鵬開咪，日後更加威！」嘉賓逐一上台敘舊分享後，新世界娛樂主席Sam哥更送贈一支演唱用咪高峰予大AL，預祝演出順利。

大AL張武孝「熱身騷」冇賣飛壓力

大AL上台時，好友台下不斷歡呼拍掌，陳友更不時高呼演唱會日期和地點，認真夠老友！大AL表示新場地開個唱，笑言屬「熱身騷」沒賣飛壓力：「加場要睇場地有冇期畀我，依家我只係想享受舞台，做自己想做嘅事。陳友呢個係好兄弟，我未諗要佢幫手啲咩，我哋係好朋友成日去佢屋企食飯。」他又表示現時在家中練功，笑言係「氣功歌手」：「因為我而家唱歌會同屋企人講『你哋去行街，我練氣功啦！』，其實唱歌都係練氣功嘅！」

大AL張武孝爆70歲後體能急跌

張武孝受訪時透露首次到數碼港感新鮮，能夠在場地開騷希望作為第一步：「少少哋試下先，期望有好嘅音響享受舞台。（下一步在甚麼場地？）我好鍾意尖沙咀文化中心，容量唔大唔細啱啱好，我唱過好多次，不過唔係自己個人騷。」大AL預告演唱會將準備20-30首歌，為保聲線要一改唱腔：「咁多年以嚟唱歌有好多方式、好多改變，唔會咁傷喉嚨。」為表演鍛鍊體能方面，大AL一直為馬拉松健將，自言參加全馬比賽直言年屆七旬，更於70歲當年踏單車環台：「唔知點解過咗70歲體能跌得好快，同埋踩單車我都試過兩次意外傷得好嚴重。（甚麼地方？）喺香港發生，第一次係2019年，第二次係2023、24年，銷骨斷咗同甩骹，有啲恐懼，依家骨頭脆唔跌得，一跌就碎！」目前只會跑10公里內為演出練氣。